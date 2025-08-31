Ovo je istina o majci koja je ostavila novorođenče pored kontejnera: Cure novi detalji

Devetnaestogodišnja A. S. uhapšena je u petak ujutro u Zemunu nakon što je svoju tek rođenu bebu, koja je imala svega 20 dana, ostavila u kesi pored kontejnera.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, njoj je određeno zadržavanje do 48 sati, a tereti se za pokušaj teškog ubistva, prenosi Telegraf.rs.

Svađa sa partnerom

Prema informacijama iz istrage, A. S. se prethodne večeri posvađala sa ocem djeteta, dvadesetogodišnjim S. P., s kojim je živjela u stanu u Dunavskoj ulici u Zemunu.

U petak rano ujutro, dok je partner spavao, uzela je dvadesetodnevnu bebu i drugo dijete staro godinu dana, te izašla iz stana.

- Bebu je umotala u peškir, stavila je u plastičnu kesu i ostavila pored kontejnera. Zatim je sa drugim djetetom, koje je bilo u kolicima, krenula prema obližnjem parku - navodi izvor blizak istrazi.

Samo nekoliko sati kasnije, prolaznica je primijetila kesu pored kontejnera i pronašla bebu, nakon čega je odmah obavijestila policiju. Majka je ubrzo locirana i uhapšena.

Otac šokiran

Otac djevojčice identifikovao je bebu i potvrdio da se radi o njegovoj kćerki po imenu Sandra. Za A. S. je rekao da je uvijek bila "divna majka", i da je bio šokiran njenim postupkom.

- Posvađali smo se, ali ništa nije ukazivalo da će uraditi nešto ovako strašno - kazao je.

Policija im zasad nije dozvolila kontakt zbog trajanja istrage.