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UHAPŠENA U PETAK

Ovo je istina o majci koja je ostavila novorođenče pored kontejnera: Cure novi detalji

Zatim je sa drugim djetetom, koje je bilo u kolicima, krenula prema obližnjem parku, navodi izvor blizak istrazi

Nađena beba bila u kesi. Telegraf.rs

A. O.

31.8.2025

Devetnaestogodišnja A. S. uhapšena je u petak ujutro u Zemunu nakon što je svoju tek rođenu bebu, koja je imala svega 20 dana, ostavila u kesi pored kontejnera. 

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, njoj je određeno zadržavanje do 48 sati, a tereti se za pokušaj teškog ubistva, prenosi Telegraf.rs.

Svađa sa partnerom 

Prema informacijama iz istrage, A. S. se prethodne večeri posvađala sa ocem djeteta, dvadesetogodišnjim S. P., s kojim je živjela u stanu u Dunavskoj ulici u Zemunu. 

U petak rano ujutro, dok je partner spavao, uzela je dvadesetodnevnu bebu i drugo dijete staro godinu dana, te izašla iz stana.

- Bebu je umotala u peškir, stavila je u plastičnu kesu i ostavila pored kontejnera. Zatim je sa drugim djetetom, koje je bilo u kolicima, krenula prema obližnjem parku - navodi izvor blizak istrazi.

Samo nekoliko sati kasnije, prolaznica je primijetila kesu pored kontejnera i pronašla bebu, nakon čega je odmah obavijestila policiju. Majka je ubrzo locirana i uhapšena.

Otac šokiran

Otac djevojčice identifikovao je bebu i potvrdio da se radi o njegovoj kćerki po imenu Sandra. Za A. S. je rekao da je uvijek bila "divna majka", i da je bio šokiran njenim postupkom.

- Posvađali smo se, ali ništa nije ukazivalo da će uraditi nešto ovako strašno - kazao je.

Policija im zasad nije dozvolila kontakt zbog trajanja istrage.

Prema posljednjim informacijama, beba nije zadobila fizičke povrede i trenutno je u dobrom zdravstvenom stanju. Oba djeteta su, od prekjučer, smještena u ustanovu za zaštitu djece u Zvečanskoj.

Krivična odgovornost

Nezvanično, i sama A. S. je do svoje 18. godine boravila u toj ustanovi.

Sutra će biti izvedena pred tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a slučaj se vodi kao pokušaj teškog ubistva, što prema zakonima Srbije nosi tešku krivičnu odgovornost.

# ZEMUN
# BEBA
# DIJETE
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