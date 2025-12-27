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U JUTARNJIM SATIMA

Teška saobraćajna nesreća: Audi sletio s puta, poginuo muškarac

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je Audi skliznuo sa puta

Poginula jedna osoba. Info Bijeljina (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Dž. M.

27.12.2025

Na području Vlasenice jutros oko 7:30 sati došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je Audi skliznuo sa puta, pri čemu je smrtno stradao jedan muškarac iz Vlasenice.

Iz Policijske uprave (PU) Zvornik su saopćili da je riječ o Z. K.

- Uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, a isti su izvršili policijski službenici Policijske stanice Vlasenica. Rad na dokumentovanju saobraćajne nesreće je u toku, saopćeno je iz PU Zvornik.

# NESREĆA
# VLASENICA
# SMRT
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