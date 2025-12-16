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NA PRIJEDLOG MINISTARSTVA

Vijeće ministara BiH izdvojilo milion KM za saniranje posljedica požara u Tuzli i Vlasenici

Krajnji korisnici ove pomoći dužni su dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava

Vijeće ministara BiH. Avaz

A. O.

16.12.2025

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o odobravanju milion KM iz tekuće proračunske pričuve za 2025. godinu za podršku u saniranju posljedica od požara u Gradu Tuzli i Općini Vlasenici.

Gradu Tuzli će biti doznačeno 700.000 KM, a Općini Vlasenici 300.000 KM zа sanaciju posljedica požara, u skladu sa zaključkom s 94. sjednice Vijeća ministara BiH.

Krajnji korisnici ove pomoći dužni su dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava, najkasnije do 31.12.2026. godine, koji će Ministarstvo sigurnosti dostaviti Vijeću ministara BiH na razmatranje.

Podsjećamo da su u Vlasenici u kolovozu ove godine gorjele dvije stambene zgrade, dok je u noći 4. novembra 2025. godine izbio požar u JU Dom penzionera u Tuzli, u kojem je živote izgubilo više štićenika ovog doma, saopćeno je iz VM BiH. 

# VIJEĆE MINISTARA BIH
# VLASENICA
# TUZLA
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