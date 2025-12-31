Roditelji Koste Kecmanovića koji je počinio masakr u školi Ribnikar moraju isplatiti još 42.000 KM

Viši sud u Beogradu donio je presudu kojom je roditeljima Vladimira i Miljani Kecmanović naloženo da ranjenom dječaku A. B. isplate ukupno oko 41.970 KM. Riječ je o roditeljima maloljetnog Koste Kecmanovića, koji je u maju 2023. godine počinio masovno ubistvo u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“.

Prema odluci suda, A. B. treba da primi 16.000 KM na ime pretrpljenih fizičkih bolova, 25.000 KM zbog pretrpljenog straha, te nešto manje od 2.000 KM za duševne bolove usljed naruženosti. U preostalom dijelu tužbeni zahtjev je odbijen kao neosnovan do visine traženog iznosa, saopšteno je iz suda.

U obrazloženju presude navedeno je da je Kosta Kecmanović tog dana u školi upotrijebio vatreno oružje i municiju čiji je vlasnik njegov otac Vladimir, te da je tom prilikom ranio A. B. hicem u lijevu nogu.

Sud je zauzeo stav da su Vladimir i Miljana Kecmanović odgovorni za štetu koju je prouzrokovalo njihovo maloljetno dijete, jer je do štete došlo kao posljedica lošeg vaspitanja, odnosno propusta u vaspitanju i loših primjera koje su roditelji davali sinu.

U presudi se ukazuje i na činjenicu da je Vladimir Kecmanović obučavao Kostu rukovanju vatrenim oružjem u streljani, kao i da je u porodičnom domu držao oružje i municiju koje, prema mišljenju suda, nije adekvatno obezbijedio. Sud smatra da je, imajući u vidu da se dijete nalazilo u adolescentnom periodu, roditeljski nadzor morao biti znatno pojačan.

Kada je u pitanju Miljana Kecmanović, sud je ocijenio da je bila upoznata s tim da Vladimir obučava sina rukovanju oružjem u streljani.