Policija u Nišu razotkrila pokušaj krađe kamiona s cigaretama, traga se za državljanima BiH i Slovenije

U Nišu su uhapšene tri osobe iz Beograda, Prokuplja i Niške Banje, dok policija traga za državljanima Slovenije i Bosne i Hercegovine zbog pokušaja krađe kamiona u kojem su se nalazile cigarete namijenjene transportu u Tursku.

Pripadnici policije, po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. P. (60) iz Prokuplja, I. B. (47) iz Beograda i M. T. (38) iz Niške Banje, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo "pronevjera u obavljanju privredne djelatnosti u pomaganju".

Policija intenzivno traga za 38-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine, osumnjičenim za krivično djelo "pronevjera u obavljanju privredne djelatnosti", te za 45-godišnjim državljaninom Slovenije, koji se sumnjiči za isto krivično djelo u pomaganju.

Sumnja se da je državljanin Bosne i Hercegovine, zaposlen kao vozač u jednom transportnom preduzeću iz Obrenovca, 26. decembra ove godine zadužio ukupno 39.000 boksova cigareta, ukupne vrijednosti oko dva miliona eura, koje je trebalo da preveze iz fabrike duhanskih proizvoda u Nišu do krajnjeg kupca u Turskoj.

Prema navodima istrage, on je tokom transporta skrenuo s predviđene rute, nakon čega je u blizini mjesta Prosek izvršen pretovar cigareta. Nakon toga nastavio je vožnju i prazan kamion parkirao u blizini Graničnog prijelaza Gradina, a potom pobjegao na teritoriju Bosne i Hercegovine, uz pomoć četvorice osumnjičenih.

Intenzivnim radom policijskih službenika pronađeno je teretno vozilo u koje je izvršen pretovar robe, takozvani "čistač" koji je osiguravao nesmetan transport kamiona do Beograda, kao i magacinski prostor u kojem je pronevjerena roba bila skladištena. Pretresom tog objekta pronađena je gotovo cjelokupna otuđena količina cigareta.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.