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TRAGEDIJA U SKOPLJU

Preminulo dvogodišnje dijete koje je pogodio zalutali metak tokom dočeka Nove godine

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, dijete se u trenutku nesreće nalazilo vani s majkom i promatralo vatromet

Makedonska policija. sdk.mk

M. Až.

2.1.2026

Dvogodišnje dijete koje je teško povrijeđeno tokom dočeka Nove godine preminulo je jutros u Klinici za dječju kirurgiju u Skoplju, upkos naporima ljekara, saopćile su zdravstvene vlasti.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, dijete se u trenutku nesreće nalazilo vani s majkom i promatralo vatromet kada ga je pogodio metalni projektil, najvjerovatnije zalutali metak.

Nakon incidenta dijete je hitno prevezeno u bolnicu. Najprije je zbrinuto u Gradskoj općoj bolnici, a zbog iznimno teškog stanja potom je prebačeno u Dječju kliniku. Ljekari su utvrdili teške povrede mozga i stanje opasno po život.

Državno odvjetništvo objavilo je da je izdana naredba za obdukciju tijela preminulog dvogodišnjeg djeteta, kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

# SKOPLJE
# SJEVERNA MAKEDONIJA
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