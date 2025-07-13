Vatra nadomak Skoplja: Sjeverna Makedonija u borbi s požarima

U Sjevernoj Makedoniji do danas u podne registrovano je 14 požara od kojih je četiri aktivno, a vatra je stigla i do predgrađa Skoplja, objavio je tamošnji portal prv.mk.

Situacija sa aktivnim požarima na otvorenom postaje alarmantna, upozorio je Centar za upravljanje krizama Sjeverne Makedonije.

Požari koji izazivaju najveću zabrinutost prijavljeni su u Nikoliću (Dojran), Pelincu (Staro Nagoričane), Deviču (Makedonski Brod) i na području Skoplja.

Dva požara su već lokalizovana, a nekoliko je stavljeno pod kontrolu.

Međutim, rizik od novih požara ostaje veoma visok zbog ekstremno visoke temperaturu, upozoravaju u Centru za upavljanje krizama.