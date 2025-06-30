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SKOPLJE

Sastanak lidera EU i Zapadnog Balkana: Susret Mickoskog i Kos

U 13 sati je početak drugog panela posvećenog konkretnim mehanizmima i podršci za provođenje Plana rasta

Hristijan Mickoski i Marta Kos. mia.mk / European Newsroom

A. O.

30.6.2025

Sastan lidera Evropske Unije (EU) – Zapadni Balkan o Planu rasta održat će se u Skoplju danas i sutra, najavila je Vlada Sjeverne Makedonije.

Kako se navodi, danas u 16 sati, održat će se “tet-a-tet” sastanak premijera Sjeverne Makedonije Hristijana Mickoskog i povjerenice Evropske unije za proširenje Marte Kos, nakon čega će uslijediti sastanak sa proširenim delegacijama.

Skup o Planu rasta za Zapadni Balkan bit će održan u Hotelu “Hilton”, a prema najavi, u utorak 1. jula u 9:30 sati je planiran dolazak i zvanični doček lidera Zapadnog Balkana, a u 10 sati početak prvog panela posvećenog Planu rasta.

Uvodna izlaganja će imati premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Mickoski i povjerenica EU-a za proširenje Marta Kos. U 13 sati je početak drugog panela posvećenog konkretnim mehanizmima i podršci za provođenje Plana rasta, na kojem će učestvovati ministri iz regije, predstavnici EU-a, regionalnih organizacija i međunarodni partneri.

# SKOPLJE
# SJEVERNA MAKEDONIJA
# EU
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