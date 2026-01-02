GSS Istočni Stari Grad: "U automobilu smo pronašli tijelo muškarca koje je nestalo prije dva dana"

Na šumskom putu Trijanga – Jahorina u Palama jutros je pronađeno beživotno tijelo jedne osobe u automobilu marke Suzuki.
- U saradnji sa RUCZ, GSS Jahorina, ATV klub Pale i ATV klub Šumski duh završena je potraga za licem koje je nestalo prije dva dana.
Potraga je okončana oko 10 sati pronalaskom automobila sa beživotnim tijelom, a dalje je nadležna policijska uprava preuzela slučaj. Naša stanica je učestvovala sa timom za potrage i dron timom. Hvala svima na saradnji.
Potraga je obavljena na lokalitetu tromeđe opština Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo i Pale - rekli su iz GSS-a.
Isto su potvrdili i iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.
Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo, u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, vrše uviđaj na licu mjesta, gdje je pronađen putnički automobil marke Suzuki sa beživotnim tijelom muškarca.
- Policijskoj upravi jutros je oko 09:05 prijavljeno da se na putnoj komunikaciji Trijanga – Jahorina, opština Pale, nalazi putnički automobil u kojem se nalazi beživotno tijelo - naveli su iz policije.