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OKONČANA POTRAGA

GSS Istočni Stari Grad: "U automobilu smo pronašli tijelo muškarca koje je nestalo prije dva dana"

Na šumskom putu Trijanga – Jahorina u Palama jutros je pronađeno beživotno tijelo jedne osobe u automobilu marke Suzuki

GSS: Okončana potraga. Instagram

M. Až.

2.1.2026

Na šumskom putu Trijanga – Jahorina u Palama jutros je pronađeno beživotno tijelo jedne osobe u automobilu marke Suzuki.

- U saradnji sa RUCZ, GSS Jahorina, ATV klub Pale i ATV klub Šumski duh završena je potraga za licem koje je nestalo prije dva dana.

Potraga je okončana oko 10 sati pronalaskom automobila sa beživotnim tijelom, a dalje je nadležna policijska uprava preuzela slučaj. Naša stanica je učestvovala sa timom za potrage i dron timom. Hvala svima na saradnji.

Potraga je obavljena na lokalitetu tromeđe opština Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo i Pale - rekli su iz GSS-a.

Isto su potvrdili i iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo, u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, vrše uviđaj na licu mjesta, gdje je pronađen putnički automobil marke Suzuki sa beživotnim tijelom muškarca.

- Policijskoj upravi jutros je oko 09:05 prijavljeno da se na putnoj komunikaciji Trijanga – Jahorina, opština Pale, nalazi putnički automobil u kojem se nalazi beživotno tijelo - naveli su iz policije.

# JAHORINA
# PALE
# GSS ISTOČNI STARI GRAD
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