Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UŽAS U SRBIJI

Opsadno stanje u Beogradu: "Htjeli su da idu od kuće do kuće i ubijaju redom"

U javnost izlaze uznemirujući detalji koji ukazuju na to da je tragedija mogla imati i daleko veće razmjere

Opsadno stanje na Zvezdari. Telegraf

M. Až.

7.1.2026

Mirno praznično popodne u Jovijanovoj ulici na Zvezdari pretvorilo se u poprište teške tragedije koja je potresla cijeli kraj.

Šesnaestogodišnji D. P. na Božić je pucao u svoju baku i djeda, a potom pokušao izvršiti samoubistvo. Dok se ljekari bore za život dvoje teško povrijeđenih, u javnost izlaze uznemirujući detalji koji ukazuju na to da je tragedija mogla imati i daleko veće razmjere, piše Telegraf.

Napad zbog novca

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, motiv napada bio je novac. Maloljetnik je od bake i djeda tražio 18.000 eura, a nakon što su oni to odbili, došlo je do pucnjave.

Djeda Z. P. (68) ranio je hicem u glavu, nanijevši mu povrede opasne po život, dok je baku S. P. (67) pogodio u ruku. Nakon toga, mladić je pucao sebi u stomak i glavu te je pronađen u lokvi krvi.

Sumnja na saučesnika

Dodatni strah među stanovnicima Zvezdare izazvale su informacije da D. P. u kuću navodno nije došao sam. Prema tvrdnjama komšija, bio je u društvu još jednog mladića za kojim policija intenzivno traga.

- Nakon pucnjave, djed je sav krvav istrčao iz kuće i tražio pomoć. Policija nam je rekla da su imali namjeru da idu od kuće do kuće i ubijaju redom - ispričao je jedan od šokiranih stanovnika ulice.

Teška porodična priča

Prema saznanjima iz istrage, D. P. i njegovog brata majka je napustila dok su bili djeca, a odgajali su ih upravo baka i djed u koje je mladić pucao. Mladić je od ranije bio poznat policiji zbog porodičnog nasilja, a navodno je za njim ranije bila raspisana i potraga.

Policija blokirala ulicu

Jovijanova ulica bila je satima pod jakim policijskim osiguranjem. Forenzičari i inspektori obavili su uviđaj, dok policija nastavlja potragu za drugim mladićem koji se dovodi u vezu s ovim slučajem.

Na VMA ljekari ulažu maksimalne napore kako bi spasili živote djeda i unuka, dok se baka nalazi van životne opasnosti.

# SRBIJA
# PUCNJAVA
# BEOGRAD
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.