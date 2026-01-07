Opsadno stanje u Beogradu: "Htjeli su da idu od kuće do kuće i ubijaju redom"

Mirno praznično popodne u Jovijanovoj ulici na Zvezdari pretvorilo se u poprište teške tragedije koja je potresla cijeli kraj.

Šesnaestogodišnji D. P. na Božić je pucao u svoju baku i djeda, a potom pokušao izvršiti samoubistvo. Dok se ljekari bore za život dvoje teško povrijeđenih, u javnost izlaze uznemirujući detalji koji ukazuju na to da je tragedija mogla imati i daleko veće razmjere, piše Telegraf.

Napad zbog novca

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, motiv napada bio je novac. Maloljetnik je od bake i djeda tražio 18.000 eura, a nakon što su oni to odbili, došlo je do pucnjave.

Djeda Z. P. (68) ranio je hicem u glavu, nanijevši mu povrede opasne po život, dok je baku S. P. (67) pogodio u ruku. Nakon toga, mladić je pucao sebi u stomak i glavu te je pronađen u lokvi krvi.

Sumnja na saučesnika

Dodatni strah među stanovnicima Zvezdare izazvale su informacije da D. P. u kuću navodno nije došao sam. Prema tvrdnjama komšija, bio je u društvu još jednog mladića za kojim policija intenzivno traga.