Završena obdukcija tijela Cvijana Simića, poznat uzrok smrti

Uzrok smrti Cvijana Simića (27) iz Italije utvrđen je obdukcijom u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske, a radi se o utapanju.
Na tijelu nisu uočene povrede niti bilo kakvi elementi koji bi ukazivali na krivično djelo, potvrđeno je za ATV.
Izvori navode da ni tragovi pronađeni na mjestu pronalaska tijela, niti na Simićevom automobilu, ne upućuju na nasilje.
Simić je nestao 2. januara, oko 12.30 sati, kada je napustio hotel u kojem je odsjeo.
Zvanično je nestanak prijavljen policiji 4. januara.
Njegovo vozilo je snimljeno na području Surjana kod Mrkonjić Grada, a 5. januara pronađeno parkirano nedaleko od Vrbasa.
U vozilu su pronađene lične stvari mladića, uključujući telefon i cigarete, dok je ključ od vozila pronađen u blizini automobila.
Nakon toga organizovana je pretraga terena u kojoj su se 7. januara, na Božić, uključili građani, policijski službenici PU Mrkonjić Grad i Banja Luka, te pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske. Obezbijeđen je i čamac, a oko 14.20 sati, na močvarnom području uz Vrbas u Surjanima, pronađeno je mladićevo tijelo.