Završena obdukcija tijela Cvijana Simića, poznat uzrok smrti

Uzrok smrti Cvijana Simića (27) iz Italije utvrđen je obdukcijom u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske, a radi se o utapanju.

Na tijelu nisu uočene povrede niti bilo kakvi elementi koji bi ukazivali na krivično djelo, potvrđeno je za ATV.

Izvori navode da ni tragovi pronađeni na mjestu pronalaska tijela, niti na Simićevom automobilu, ne upućuju na nasilje.