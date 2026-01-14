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SPLIT

Gorio stan, spašen muškarac

Vatra je buknula u prizemlju stambene zgrade u ulici Ante Petravića, požar je lokaliziran za 20 minuta te ugašen u 00:30 sati

Vatrogasci na terenu. Pixsell

FENA

14.1.2026

Šest pripadnika Javne vatrogasne postrojbe (JVP) grada Splita ugasilo je požar u stanu koji je izbio u prvoj minuti srijede u gradskom kvartu Brda, te su iz njega izvukli muškarca i predali ga djelatnicima Hitne medicinske službe, doznaje se od vatrogasaca.

Vatra je buknula u prizemlju stambene zgrade u ulici Ante Petravića, požar je lokaliziran za 20 minuta te ugašen u 00:30 sati.

Detaljnom pretragom stana u unutrašnjosti je pronađena muška osoba koju su vatrogasci uz asistenciju djelatnika Prve policijske postaje Split izvukli na sigurno iz zadimljenog prostora, te predali na daljnju obradu djelatnicima HMS-a Split, prenosi Hina.

Još se uvijek utvrđuju uzroci požara kao i težina ozljeda pronađenog muškarca.

# MUŠKARAC
# HRVATSKA
# SPLIT
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