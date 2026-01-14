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Potresna ispovijest oca: Odgajateljica mi je tukla dijete

Ipak, od pravde ne odustaje, te je prepušten sam sebi

Maltretiranje djeteta. Platforma X (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

14.1.2026

Stravičan slučaj koji je potresao Krajinu desio se krajem oktobra prošle godine u Cazinu, a otac djevojčice koju je, kako on tvrdi pretukla jedna od odgajateljica vrtića dao je svoju potresnu ispovijest za „Dnevni avaz“. 

Dok se samohrani otac troje djece, bori se za koru hljeba, nije ni slutio šta će se desiti njegovoj trogodišnjoj djevojčici, koja je zadobila modrice.

Ipak, od pravde ne odustaje, te je prepušten sam sebi.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona zaprimilo je prijavu o ovome događaju.

Više čitajte u sutrašnjem broju „Dnevnog avaza“. 

# OTAC
# DIJETE
# ODGAJATELJICA
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