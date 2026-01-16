U policijskoj akciji u Doboj Jugu pronađeno 2,5 kg opojne droge

Policijski službenici Policijske stanice Doboj Jug su, poduzimajući mjere i radnje na preveniranju posjedovanja i neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga i otkrivanju i procesuiranju osoba koje se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih droga, došli do određenih operativnih saznanja o nezakonitim aktivnostima B.A., rođenog 1995. iz Doboj Juga.

U skladu sa prikupljenim informacijama i saznanjima, a na osnovu naredbe Općinskog suda u Tešnju, danas u jutarnjim satima policijski timovi izvršili su pretrese stana i zajedničkih prostorija koje koristi navedena osoba, a koji se nalaze u naseljenom mjestu Matuzići, općina Doboj Jug, kao i pretres putničkog motornog vozila.

Izvršenim pretresom, pronađeno je ukupno 2.600 grama praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin (speed) i jedna digitalna vaga za precizna mjerenja.

Sporna materija je izuzeta i bit će predmet potrebnih vještačenja, te će biti korištena kao dokazni materijal u daljnjem postupku. Prilikom pretresa, B.A. je lišen slobode i nad njim je zavedena kriminalistička obrada zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo "neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga" iz Krivičnog zakona Federacije BiH.

Nakon kriminalističke obrade i prikupljenih dokaza i obavještenja, osumnjičeni B.A. će tokom sutrašnjeg dana, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršioca, biti predat u nadležnost i daljnje postupanje Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, saopćeno je iz MUP-a ZDK.