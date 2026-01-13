Safet Mušić za “Avaz”: BiH nije centar, već tranzitno i logističko područje u trgovini drogom

Aktuelni događaji u Venecueli ponovo su otvorili pitanje uloge te zemlje u globalnoj trgovini kokainom, kao i odnosa državnih struktura prema organiziranom kriminalu, izjavio je za “Avaz” stručnjak za sigurnost Safet Mušić. Dodaje da međunarodni izvještaji i optužnice, prvenstveno iz SAD-a, godinama ukazuju na moguće veze pojedinih visokih zvaničnika s krijumčarskim mrežama, ali da te tvrdnje ostaju predmet pravnih i političkih sporova.

- Nesporno je, međutim, da je Venecuela važna tranzitna tačka u lancu trgovine kokainom iz Južne Amerike prema Evropi i Sjevernoj Americi. U tom kontekstu, policijske istrage i zapljene u Evropi pokazale su da su kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana postale relevantni akteri u međunarodnoj trgovini drogom. Prema podacima EUROPOL-a i međunarodnih istraživačkih mreža, te grupe sarađuju s latinoameričkim proizvođačima i logističkim mrežama, koristeći pomorske i kopnene rute za krijumčarenje velikih količina kokaina – kaže Mušić za "Avaz".