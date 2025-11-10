Prst na obaraču, cijev u pogrešnom smjeru: Najmanja greška može biti kobna

O ovoj temi razgovarali smo sa stručnjakom za sigurnost Safetom Mušićem, koji je za „Dnevni avaz“ izjavio da je znanje građana o pravilnom rukovanju oružjem i dalje ograničeno i uglavnom prisutno samo kod onih koji su prošli formalnu obuku.

U vrijeme kada sve više građana posjeduje legalno oružje, a interesovanje za streljaštvo i lov raste, stručnjaci upozoravaju da je edukacija o pravilnom rukovanju vatrenim naoružanjem važnija nego ikad.

Rukovanje oružjem zahtijeva izuzetnu pažnju, odgovornost i poznavanje osnovnih sigurnosnih pravila. Svaka greška, pa i ona najmanja, može imati kobne posljedice.

- Nedostaje kontinuirana edukacija i osvježavanje znanja o sigurnosnim pravilima. Građani često ne shvataju u potpunosti rizike neodgovornog rukovanja oružjem, posebno kada je riječ o čuvanju u domaćinstvu i sprečavanju pristupa djece ili neovlaštenih osoba – istakao je Mušić.

Kontrole vlasnika

Mušić je dodao da kontrole vlasnika dozvola postoje, ali nisu dovoljno redovne ni sistemske.

- Potrebno je uvesti periodične provjere ispravnosti oružja, načina čuvanja i psihofizičke sposobnosti vlasnika. Najčešće greške su držanje prsta na obaraču, usmjeravanje cijevi u pogrešnom smjeru, čuvanje napunjenog oružja i neprovjeravanje da li je prazno. Svaka od ovih radnji može dovesti do teških posljedica. Svaki vlasnik mora poznavati osnovna pravila sigurnosti, zakon o nošenju i upotrebi oružja, te uvijek biti siguran u cilj i ono što se nalazi iza njega. Ispravno oružje mora biti redovno održavano i pregledano od stručnjaka. Svaka promjena u radu mehanizma ili ponašanju oružja može ukazivati na neispravnost – rekao nam je Mušić.

Podsjetit ćemo samo na neke događaje koji su se nepažnjom ili slučajno dogodili u našoj zemlji, pa je tako u avgustu ove godine u Ljubuškom brat (2020.) upucao sestru (2021.) u porodičnoj kući iz zračne puške tokom igre. U policijskoj stanici Zvornik 2023. godine pripadnik žandarmerije je slučajno prilikom čišćenja oružja neopreznim rukovanjem službenim pištoljem povrijedio kolegu iz jedinice.

U Bužimu je 2021. godine 59-godišnjak slučajno ranio 39-godišnjeg muškarca iz pištolja u stomak. Nakon što je 59-godišnjak saslušan u policiji, pušten je kući. Niz je ovakvih i sličnih događaja, stoga je potrebno uvijek biti na oprezu.

Pojačanje nadzora

Posjedovanje oružja može povećati subjektivni osjećaj sigurnosti, ali ako se ne koristi odgovorno, povećava stvarni rizik od nesreća i zloupotreba.

- Pronalazak ilegalnog oružja iz ratnog perioda i dalje predstavlja ozbiljan sigurnosni problem. Neophodno je nastaviti akcije dobrovoljne predaje i pojačati nadzor, jer svako oružje izvan kontrole institucija nosi potencijalnu prijetnju javnoj sigurnosti – istakao je Mušić.