Drama u Mostaru: Automobil izgorio na parkingu

Automobil marke Ford potpuno je izgorio sinoć na parking prostoru u blizini restorana Borik, u mjestu Željuša, sjeverno od Mostara.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK) potvrđeno je da je požar izbio u 2:20 sati iza ponoći.

- Na lokalitetu Mostar Sjever došlo je do požara na automobilu marke Ford u vlasništvu Š. E. iz Mostara. Vatrogasci su požar lokalizovali. Trenutno možemo samo kazati da je na vozilu je pričinjena materijalna šteta. Policija osigurava mjesto događaja - kazali su iz Operativnog centra MUP-a HNK.

Više informacija o uzroku požara bit će poznato nakon što nadležni organi obave uviđaj.