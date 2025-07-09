Požar zahvatio tri hale "Interkomerca": U pomoć pristigli uposlenici susjedne firme

Borba s požarom u krugu firme "Interkomerc" u južnom dijelu Mostara i dalje traje.

Iako se situacija smiruje, ipak, na licu mjesta su i dalje sve raspoložive snage Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.

Vatrogasci se nadljudskim naporima bore ugasiti požar, koji je, prema neslužbenim informacijama zahvatio tri hale u krugu preduzeća.