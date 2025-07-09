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NADLJUSKI NAPORI

Požar zahvatio tri hale "Interkomerca": U pomoć pristigli uposlenici susjedne firme

Vatrogasci se nadljudskim naporima bore ugasiti požar, koji je, prema neslužbenim informacijama zahvatio tri hale u krugu preduzeća

Požar u Mostaru - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

9.7.2025

Borba s požarom u krugu firme "Interkomerc" u južnom dijelu Mostara i dalje traje.

Iako se situacija smiruje, ipak, na licu mjesta su i dalje sve raspoložive snage Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.

Vatrogasci se nadljudskim naporima bore ugasiti požar, koji je, prema neslužbenim informacijama zahvatio tri hale u krugu preduzeća.

Također, vatrogascima u širenju požara pomažu i zaposlenici susjedne firme.

Preduzeće Interkomerc prema dostupnim informacijama se bavi preradom sekundarnih sirovina, ali i metala.

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