Požar zahvatio tri hale "Interkomerca": U pomoć pristigli uposlenici susjedne firme

Borba s požarom u krugu firme "Interkomerc" u južnom dijelu Mostara i dalje traje.
NADLJUSKI NAPORI
Vatrogasci se nadljudskim naporima bore ugasiti požar, koji je, prema neslužbenim informacijama zahvatio tri hale u krugu preduzeća
Borba s požarom u krugu firme "Interkomerc" u južnom dijelu Mostara i dalje traje.
Iako se situacija smiruje, ipak, na licu mjesta su i dalje sve raspoložive snage Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar.
Vatrogasci se nadljudskim naporima bore ugasiti požar, koji je, prema neslužbenim informacijama zahvatio tri hale u krugu preduzeća.
Također, vatrogascima u širenju požara pomažu i zaposlenici susjedne firme.
Preduzeće Interkomerc prema dostupnim informacijama se bavi preradom sekundarnih sirovina, ali i metala.
BIT ĆE SASLUŠAN U TUŽILAŠTVU