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JEZIVO

Horor scene: Radnica uočila nepomičnog čovjeka u automobilu, kada mu je prišla sledila se

Na lice mjesta ubrzo su stigli pripadnici policije i Hitne pomoći

MUP Srbije. Anadolija(Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

S. S.

18.1.2026

Beživotno tijelo muškarca, starog oko 45 godina pronađeno je danas na parkingu benzinske pumpe „Zmaj 1“ u Beogradu, u blizini restorana brze hrane „McDonald’s“, saznaje Telegraf. 

Tijelo je zatečeno u parkiranom automobilu, a zasad je nejasan uzrok smrti.

Prema prvim informacijama Telegrafa, radnica benzinske pumpe uočila je da muškarac nepomično sjedi u vozilu, nakon čega je obavijestila nadležne službe. Na lice mjesta ubrzo su stigli pripadnici policije i Hitne pomoći, koji su mogli samo da konstatuju smrt.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do smrti za sada nisu poznate. Istraga je u toku.

# MUP SRBIJE
# BEOGRAD
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