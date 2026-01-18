Horor scene: Radnica uočila nepomičnog čovjeka u automobilu, kada mu je prišla sledila se

Beživotno tijelo muškarca, starog oko 45 godina pronađeno je danas na parkingu benzinske pumpe „Zmaj 1“ u Beogradu, u blizini restorana brze hrane „McDonald’s“, saznaje Telegraf.

Tijelo je zatečeno u parkiranom automobilu, a zasad je nejasan uzrok smrti.

Prema prvim informacijama Telegrafa, radnica benzinske pumpe uočila je da muškarac nepomično sjedi u vozilu, nakon čega je obavijestila nadležne službe. Na lice mjesta ubrzo su stigli pripadnici policije i Hitne pomoći, koji su mogli samo da konstatuju smrt.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do smrti za sada nisu poznate. Istraga je u toku.