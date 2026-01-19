U požaru poginulo petogodišnje dijete, trogodišnjak u kritičnom stanju

Kako je saopćila Anita Kovačič, glasnogovornica Policijske uprave Maribor, dojava o požaru zaprimljena je u ranim jutarnjim satima.

Iz Policijske uprave Maribor potvrđeno je da je jedno dijete smrtno stradalo, dok je drugo s teškim povredama hitno prevezeno u bolnicu i nalazi se u životnoj opasnosti.

U požaru koji je oko dva sata ujutro zahvatio porodičnu kuću u Draženci u općini Hajdina, u blizini Ptuja život je izgubilo petogodišnje dijete, dok se mlađe dijete, staro manje od tri godine, nalazi u kritičnom stanju u Univerzitetskom medicinskom centru Maribor.

- Rano jutros obaviješteni smo o požaru u stambenoj zgradi u blizini Ptuja. Požar je izbio u gornjem dijelu kuće, odnosno u području krova. U objektu se u tom trenutku nalazilo pet osoba. Požar su ugasili vatrogasci iz više dobrovoljnih vatrogasnih društava. O događaju su obaviješteni dežurni državni tužilac i istražni sudija, a prema dosadašnjim saznanjima nije utvrđena vanjska krivica - izjavila je Kovačič u jučerašnjoj press konferenciji za medije.

Prema dostupnim informacijama, plamen je zahvatio gornji dio kuće u kojem se nalazila dječja soba, dok je porodica u tom trenutku spavala.

Otac riskirao život

Požar je prvi uočio komšija, koji je odmah alarmirao Dobrovoljno vatrogasno društvo Draženci, čiji je i sam član. Otac djece, također dobrovoljni vatrogasac, pokušao je samostalno doći do djece. Uz pomoć ljestava popeo se do gornjeg sprata, razbio prozor dječje sobe i, riskirajući vlastiti život, uspio izvući mlađe dijete.

Nažalost, za starije dijete pomoć je stigla prekasno. Uprkos brzoj i koordiniranoj intervenciji vatrogasaca i hitnih službi, petogodišnje dijete nije preživjelo.

U intervenciji učestvovalo 55 vatrogasaca

Prema riječima Aleša Drevenšeka, zapovjednika PGD-a Draženci i voditelja intervencije, poziv u pomoć zaprimljen je u 2:21 sati, a prve vatrogasne ekipe stigle su na mjesto nesreće svega trinaest minuta kasnije.

U tom trenutku požar u gornjim prostorijama kuće bio je u potpunosti razvijen, uz izuzetno visoke temperature i izuzetno teške uslove za rad. U gašenju požara učestvovalo je ukupno 55 vatrogasaca s 12 vatrogasnih vozila iz Draženaca, Gerečje vasi, Hajdine, Hajdoša i Slovenje vasi.

Uzrok požara još se istražuje

Policija i nadležne službe obavile su uviđaj tokom jučerašnjeg jutra, a tačan uzrok požara još uvijek nije službeno potvrđen. Prema prvim informacijama, požar je navodno izbio u blizini dimnjaka, ali se ne isključuje ni mogućnost tehničkog kvara, uključujući probleme s električnim instalacijama.

Kuća je u požaru potpuno uništena, a tragedija je duboko potresla cijelu lokalnu zajednicu. Rođaci, komšije i prijatelji porodice izražavaju šok, tugu i solidarnost, dok se očekuje da će porodici u narednim danima biti potrebna šira podrška zajednice.

Istraga o okolnostima ove teške tragedije se nastavlja.