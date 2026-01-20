Akcija "Market 3": Oduzeta veća količina duhana, tržišna vrijednost od 102.000 KM

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje u operativnoj akciji kodnog naziva „MARKET 3“ oduzeli su na području regionalnog centra Mostar veću količinu duhana i mašina za duhan, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na iznos od 102.000 KM.

Operativnom akcijom „MARKET 3“ službenici Uprave za indirektno oporezivanje za cilj su imali otkrivanje, sankcionisanje, prevencija i sprečavanje ilegalnog prometovanja duhana i duhanskih prerađevina na području koje pokriva RC Mostar. Tom prilikom, izvršen je pretres stambenih prostorija fizičkog lica, a sve po Naredbi Suda BiH. Prilikom pretresa je pronađeno i oduzeto 153 kg rezanog duhana, 770 paklica ručno punjenih cigareta, 6000 komada ručno punjenih cigareta, 200 filtera za punjenje cigareta 200/1, 12 filtera za punjenje cigareta 500/1, mašina za punjenje cigareta BUFFALO te jedna mašina za punjenje cigareta (ručni rad). Vrijednost privremeno oduzete robe iznosi cca. 102.000,00 KM.

Protiv osumnjičenog lica će biti podneseni Izvještaji o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo „Nedozvoljen promet akciznih proizvoda“ iz člana 210a. Krivičnog zakona BiH.

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve građane da na otvorenu liniju UIO broj 080 02 06 07 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, porezne ili carinske utaje. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.