Sporno imenovanje NiP-ovog direktora FUCZ-a: POSKOK saslušava članove Komisije Vojina Mijatovića, Vedrana Škobića i Nasihu Pozder

Članovi Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije BiH bit će saslušani u Posebnom odjelu za suzbijanje korupcije Federalnog tužilaštva (POSKOK) u okviru istrage o imenovanju direktora Federalne uprava civilne zaštite (FUCZ) Aldina Brašnjića.

Kako saznaje Istraga.ba, poziv za saslušanje od POSKOK-a dobili su predsjednik te Komisije Vojin Mijatović te članovi Vedran Škobić, federalni ministar pravde i Nasiha Pozder, federalna ministrica okoliša i turizma.

Podsjećamo, prošlog mjeseca istražitelji POSKOK-a su iz federalne Vlade izuzeli dokumentaciju koja se odnosi na sporno imenovanje direktora FUCZ-a. Aldin Brašnjić, kadar Naroda i pravde, u vrijeme kada je imenovan nije ispunjavao zakonske uvjete za funkciju koju obavlja, zbog čega je Vlada Federacije čak tri puta pokušala promijeniti pravilnik kako bi se njegov mandat “uskladio” sa zakonom.

Brašnjića je Vlada FBiH imenovala za v.d. direktora FUCZ-a 17. aprila 2024. godine do okončanja konkursne procedure za izbor direktora u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH, a najduže na period od tri mjeseca. Prema tada važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji FUCZ-a, on nije ispunjavao uslove jer nije imao potrebnu školsku spremu, te je Vlada FBiH izmijenila Pravilnik kako bi bio imenovan. Međutim, Pravilnik je također podrazumijevao da direktor mora imati određeno iskustvo, a što Brašnjić nije imao, pa je Vlada 29. avgusta iste godine odlučila da izmijeni Rješenje o privremenom postavljanju direktora FUCZ-a kojim je omogućila da Brašnjić na poziciji v.d. direktora ostane duže od tri mjeseca te na taj način stekne potrebne uslove za imenovanje za direktora.