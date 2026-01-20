Sporno imenovanje NiP-ovog direktora FUCZ-a: POSKOK saslušava članove Komisije Vojina Mijatovića, Vedrana Škobića i Nasihu Pozder

Članovi Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije BiH bit će saslušani u Posebnom odjelu za suzbijanje korupcije Federalnog tužilaštva (POSKOK) u okviru istrage o imenovanju direktora Federalne uprava civilne zaštite (FUCZ) Aldina Brašnjića.
Kako saznaje Istraga.ba, poziv za saslušanje od POSKOK-a dobili su predsjednik te Komisije Vojin Mijatović te članovi Vedran Škobić, federalni ministar pravde i Nasiha Pozder, federalna ministrica okoliša i turizma.
Podsjećamo, prošlog mjeseca istražitelji POSKOK-a su iz federalne Vlade izuzeli dokumentaciju koja se odnosi na sporno imenovanje direktora FUCZ-a. Aldin Brašnjić, kadar Naroda i pravde, u vrijeme kada je imenovan nije ispunjavao zakonske uvjete za funkciju koju obavlja, zbog čega je Vlada Federacije čak tri puta pokušala promijeniti pravilnik kako bi se njegov mandat “uskladio” sa zakonom.
Brašnjića je Vlada FBiH imenovala za v.d. direktora FUCZ-a 17. aprila 2024. godine do okončanja konkursne procedure za izbor direktora u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH, a najduže na period od tri mjeseca. Prema tada važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji FUCZ-a, on nije ispunjavao uslove jer nije imao potrebnu školsku spremu, te je Vlada FBiH izmijenila Pravilnik kako bi bio imenovan. Međutim, Pravilnik je također podrazumijevao da direktor mora imati određeno iskustvo, a što Brašnjić nije imao, pa je Vlada 29. avgusta iste godine odlučila da izmijeni Rješenje o privremenom postavljanju direktora FUCZ-a kojim je omogućila da Brašnjić na poziciji v.d. direktora ostane duže od tri mjeseca te na taj način stekne potrebne uslove za imenovanje za direktora.
Aldin Brašnjić završio je trogodišnji studij Fakulteta političkih nauka u Sarajevu (180 ETCS) 2016. godine, a dopunu ETCS bodova (240) – koja je obavezan uslov za rukovodeće pozicije – stekao je u septembru 2022. na Evropskom univerzitetu u Brčkom. Dakle, u vrijeme kada je imenovan za v.d. direktora FUCZ-a Brašnjić nije imao traženo radno iskustvo od 7 godina sa visokom stručnom spremom. Naime, prema jasnim konkursnim uslovima, radni staž se računa isključivo nakon sticanja diplome tražene konkursom, pa je u potpunosti jasno da Aldin Brašnjić nije mogao imati sedam godina radnog staža u struci nakon sticanja diplome iz 2022. godine.
Nakon što je Brašnjić od Vlade FBiH zatražio da se izmijeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji FUCZ-a kako bi se isti prilagodio njegovoj stručnoj spremi, ministar pravde Vedran Škobić, koji je ujedno i član Komisije za administrativna pitanja Vlade FBiH, odbio je dati pozitivno mišljenje.
- Uvidom u dostavljeni dopis kao prijedlog pravilnika vidljivo je da su isti potpisani od strane rukovodioca organa odnosno od strane direktora, a što je u suprotnosti sa obrazloženjem prijedloga pravilnika i to dijelom ‘Razlozi za donošenje pravilnika’ gdje se navodi ‘Donošenje ovog Pravilnika potrebno je iz razloga što je Rješenjem o privremenom postavljanju direktora Federalne uprave civilne zaštite, Aldin Brašnjić privremeno postavljen za direktora Federalne uprave civilne zaštite počev od 18.04.2024. godine, a najduže do 3 mjeseca. Obzirom da direktor ima završen Fakultet političkih nauka – smjer sigurnosne i mirovne studije ili politologija, te da isti nije naveden u sadašnjem pravilniku, zbog toga je neophodno prilagoditi uslove za vršenje poslova direktora Uprave’. Zbog svega gore navedenog obavještavamo Vas da ne možemo dati traženo mišljenje - napisao je Škobić u dopisu od 29.05.2024. godine.
O Brašnjićevoj biografiji i radnom iskustvu prije nego što je došao na čelo FUCZ-a nema mnogo javno dostupnih podataka. Navodi se da je bio uposlenik Gradske uprave Srebrenik, kao i Službe civilne zaštite grada Srebrenika. Na poziciji direktora Federalne uprave civilne zaštite zamijenio je Fahrudina Solaka, koji je pravosnažno osuđen na šest godina zatvora u predmetu „Respiratori“.