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ZLOUPOTREBA POLOŽAJA

POSKOK potvrdio optužnicu protiv Lene Terzić: Na svoj račun preusmjeravala firmine transakcije

Tužilaštvo navodi da je optužena sebi pribavila najveći dio imovinske koristi, dok je dio sredstava korišten i za korist drugog fizičkog lica

Vrhovni sud FBiH. BIRN BiH

A. O.

20.1.2026

Posebni odjel za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda FBIH potvrdio je optužnicu Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBIH protiv Lene Terzić, zbog sumnje da je kao odgovorna osoba privrednog društva „LRT Company“ d.o.o. Sarajevo, u periodu od 2018. do 2023. godine, zloupotrijebila svoj položaj i ovlaštenja u vezi s poreskim zastupanjem stranog privrednog društva „Litostroj Power“ d.o.o. Ljubljana.

Prema navodima optužnice, optužena je imala povjerenje i ovlaštenja da upravlja novčanim sredstvima koja su bila namijenjena isključivo za plaćanje poreskih obaveza u Bosni i Hercegovini, ali je ta sredstva, suprotno zakonskoj namjeni i interesima zastupanog društva, koristila za lične potrebe, potrebe drugog fizičkog lica, kao i za finansiranje poslovanja vlastite firme.

Optužnicom se tereti da su nezakonite radnje vršene kontinuirano, kroz veliki broj pojedinačnih novčanih transakcija, pri čemu su sredstva nenamjenski trošena, preusmjeravana i zadržavana, čime je pribavljena protivpravna imovinska korist u znatnom iznosu.

Tužilaštvo navodi da je optužena sebi pribavila najveći dio imovinske koristi, dok je dio sredstava korišten i za korist drugog fizičkog lica, kao i privrednog društva „LRT Company“ d.o.o. Sarajevo.

Iako je dio neosnovano prebačenih sredstava naknadno vraćen, Tužilaštvo cijeni da je privrednom društvu „Litostroj Power“ d.o.o. Ljubljana pričinjena ukupna imovinska šteta u iznosu većem od 110.000 KM.

Optuženom se stavlja na teret da je postupala svjesno i s namjerom pribavljanja protivpravne imovinske koristi, čime je počinila krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

# TRANSAKCIJE
# POSKOK
# ZLOUPOTREBA POLOŽAJA
# LENA TERZIĆ
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