Osmanović krvnički usmrtio Mučišta u Otesu: Prevodilac se boji tumačiti prijeteće poruke na romskom

Ročište u predmetu Ćazim Osmanović koji se tereti za ubistvo Brusa Mučišta, koje se dogodilo u Otesu, 11. aprila 2025. godine, ponovno je jučer odgođeno na Kantonalnom sudu u Sarajevu, nakon prethodna dva puta, a razlog tome je, jer se Dervo Sejdić, koji je prisustvovao jučer u sudnici, bojao tumačiti prijeteće poruke. Kako je za „Dnevni avaz“ jučer potvrdio advokat Ćazima, Omar Mehmedbašić, prevodilac romskog jezika je bio u sudnici.

Mehmedbašić: Novo ročište . A. Ovčina / Avaz Mehmedbašić: Novo ročište . A. Ovčina / Avaz

- Rekao je da neće da prevodi jer ga je strah ko će zaštititi njegovu porodicu. Ovdje se radi o ubistvu. Na insistiranje sudije opet je odbio. Sada moramo tražiti drugog prevodioca i bit će novo ročište – istakao je Mehmedbašić. Vještačenje poruka Prvi put je ročište bilo odgođeno 24. decembra prošle godine jer se ustanovilo da prijeteće poruke koje je Ćazim dobio od porodice Mučišta su bile na romskom jeziku, te je trebao prevodilac za njih, nakon čega je bilo zakazano 13. januara ove godine, na kojem se prevodilac tada nije pojavio. Podsjetimo, na jednom od ranijih ročišta, vještak je izvještačio poruke za koje odbrana tvrdi da su prijeteće od oštećenih prema Ćazimu i da je zbog toga došlo do sukoba između dvije porodice.

Odbrana tvrdi da je Osmanoviću porodica Mučišta otela kćerku, pa je ona pobjegla, te su oni slali prijeteće poruke njemu. Ipak, nakon što poruke budu zaista prevedene, moći će se utvrditi njihov sadržaj. Verbalni sukob Osmanovići su išli kod porodice Mučišta da vrate svoju kćerku, prije nego što je pobjegla, zbog čega su imali svađe. Ubistvu je prethodila svađa koja je prerasla u tučnjavu, u kojoj je učestvovalo više ljudi. Ćazim je Brusovu suprugu Esmu P. (42) sjekirom udario po glavi usljed čega je izgubila svijest. Utvrđeno je da je žena tom prilikom zadobila teške povrede. Esminoj sestri Alisi P. (37) Ćazimov brat Armin Osmanović nanio je teške povrede, udarivši je drvenom palicom u podlakticu.