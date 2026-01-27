MUP TK nije imao informacije o dolasku grupa navijača na Aerodrom

Bura oko dramatične tučnjave koja je izbila u subotu večer u Gornjim Dubravama u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla se ne stišava, a postavlja se i pitanje kako to da Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona nije dobilo nikakav dopis od Granične policije BiH o dolasku navijača Crvene zvezde iz Malmea.

- Uprava policije MUP TK-a nije raspolagala informacijama Granične policije BiH o dolasku grupe navijača Crvene zvezde na međunarodni aerodrom Dubrave - potvrđeno je iz MUP-a TK za portal “Avaza”.

Podsjećamo, velika tučnjava izbila je između navijača Torcide i Crvene zvezde.

Ipak, policijski službenici brzom reakcijom spriječili su dalje moguće eskalacije sukoba.

Nažalost u ovim neredima povrijeđeno je više od 20 osoba.

Podsjetit ćemo i na to da je pred Općinskim sudom u Živinicama danas održano ročište po prijedlogu Tužilaštva TK za određivanje jednomjesečnog pritvora za 14 huligana iz navijačke grupe Torcida, koji su na području Gornjih Dubrava napravili sačekušu za navijače Crvene zvezde koji su se vraćali iz Malmea.

Jake policijske snage Uprave policije MUP-a TK, iz više policijskih uprava, tim Specijalne jedinice i Sektora kriminalističke policije su izašli na intervenciju na mjesto događaja, prilikom čega su osumnjičeni lišeni slobode.

Saslušano je više od 70 učesnika događaja.

Podsjećamo, policijski službenik PU Živinice također je zadobio povrede tokom intervencije na terenu.

Pritvor je predložen za jedanaest državljana Republike Hrvatske: Josipa Kusturu (39), Ivana Beokovića (33), Tomislava Kusturu (40), Alena Barunčića (22), Marka Jovanovića (25), Petra Vukasovića (45), Peru Vujčića (31) iz Splita, Marina Kristiana Mikelia (24) iz Trogira, Roka Kalašića (22) iz Pule, Duju Penića (30) iz Ploča, Ivana Vrsalovića (25) iz Supetara, te tri državljana Bosne i Hercegovine Marka Primorca (27) iz Čitluka, Josipa Sivrića (20) iz Međugorja i Andreja Jokića (28) iz Brčkog (koji ima državljanstvo BiH i Austrije).