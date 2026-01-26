Poznati detalji drame u Tuzli: Pretukao mladića u autu, pa se potukao kod Muzičke škole

U blizini Trga slobode u Tuzli danas je došlo do fizičkog obračuna između dvije osobe, a o svemu se oglasio MUP Tuzlanskog kantona.

Kako je saopšteno iz PS Centar, dana 26.1.2026. godine prijavljeno je od strane oštećenog M.H. (2004) iz Tuzle da je fizički napadnut od strane nepoznatog lica u dva navrata: prvo dok se nalazio u svom vozilu u ulici Muhameda H. Uskufija, u neposrednoj blizini Elektrotehničke škole, a zatim i nakon što se udaljio vozilom i ponovo zaustavio nedaleko, takođe u ulici Muhameda H. Uskufija. Tom prilikom nanesene su mu tjelesne povrede koje su kasnije konstatovane kao lake tjelesne povrede u JZU UKC Tuzla, a oštećeno je i njegovo motorno vozilo, nakon čega se počinilac udaljio vozilom.

Na mjesto događaja odmah je izašla patrola PS Centar, gdje je zatečen prijavitelj i njegovo vozilo. Istražitelji OKP PU Tuzla izvršili su uviđaj, a o događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, koji je slučaj kvalifikovao kao krivično djelo nasilničko ponašanje.

Istog dana, oko 16:15 sati, dežurna služba PS Centar zaprimila je više prijava građana da se u neposrednoj blizini Skvera i Muzičke škole u Tuzli tuku dvije osobe, pri čemu jedno ima povrede u predjelu glave. Na mjesto događaja upućena je patrola policije, kao i ekipa SHMP Doma zdravlja Tuzla.

Prijave su potvrđene na licu mjesta. Povrijeđeni je identificiran kao A.I. (1972) iz Tuzle i prevezen je u JZU UKC Tuzla. Drugi učesnik tuče identificiran je kao S.Z. (1992) iz Tuzle. Istražitelji OKP PU Tuzla izvršili su uviđaj i utvrdili da je počinilac u oba prijavljena događaja najvjerovatnije ista osoba.

Nakon obavještavanja dežurnog tužioca, koji je drugi događaj kvalifikovao kao tešku tjelesnu povredu u pokušaju, S.Z. je lišen slobode. S.Z. je sproveden u službene prostorije, a nakon kriminalističke obrade, uz Izvještaj sa dokazima, bit će predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje nadležno postupanje.