Irnes Hubijar iz Sarajeva uhapšen zbog pokušaja ubistva Koste Pandurevića

Irnes Hubijar (37) jučer je uhapšen zbog sumnje da je prije mjesec dana na Trebeviću pokušao ubiti Kostu Pandurevića iz Istočne Ilidže.

Kako je jutros potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, jučer u 11:25 sati, policijski službenici Sektora kriminalističke policije uhapsili su muškarca inicijala I.H., rođen 1989. godine, nastanjen u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo u pokušaju (član 123. u vezi sa članom 22. KZ RS).

- Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u daljnju nadležnost MUP-a RS – navodi se u saopćenju MUP-a KS.