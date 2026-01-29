Irnes Hubijar iz Sarajeva uhapšen zbog pokušaja ubistva Koste Pandurevića

Irnes Hubijar (37) jučer je uhapšen zbog sumnje da je prije mjesec dana na Trebeviću pokušao ubiti Kostu Pandurevića iz Istočne Ilidže.
Kako je jutros potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, jučer u 11:25 sati, policijski službenici Sektora kriminalističke policije uhapsili su muškarca inicijala I.H., rođen 1989. godine, nastanjen u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo u pokušaju (član 123. u vezi sa članom 22. KZ RS).
- Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u daljnju nadležnost MUP-a RS – navodi se u saopćenju MUP-a KS.
- Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo radeći na rasvjetljavanju krivičnog djela Ubistvo u pokušaju počinjeno 27.12.2025. godine u Istočnom Sarajevu od strane nepoznatog lica došli su do saznanja da se u vezu sa izvršenjem djela dovodi lice inicijala I.H. iz Sarajeva, koje je juče lišeno slobode na području Kantona Sarajevo.
Osumnjičeni I.H. danas će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat tužiocu Okružnog javnog tužiklaštva Istočno Sarajevo na dalje postupanje.
Podsjećamo, navedeni se sumnjiči da je 27.12.2025. godine, oko 22,55 časova na području Istočnog Sarajeva, maskiran pucao iz vatrenog oružja u pravcu lica K.P. iz Istočne Ilidže.
Policijska uprava Istočno Sarajevo zahvaljuje se MUP-a Kantona Sarajevo na pruženoj pomoći i službenoj saradnji - saopćeno je iz PU Istočno Sarajevo.