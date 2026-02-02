DRAMA U BLIZINI GRANICE

Uhapšen zbog krijumčarenja migranata, platili mu po 500 eura da ih prebaci u BiH

F.G. će danas, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom državnom tužilaštvu

Uhapšen muškarac. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

2.2.2026

Službenici nikšićke granične policije uhapsili su jučer državljanina Republike Turske osumnjičenog za krijumčarenje pet državljana Afganistana.

Policijski službenici su u mjestu Petrovići, općina Nikšić, kontrolisali putničko motorno vozilo u vlasništvu jedne rent-a-car agencije iz Bara, kojim je upravljao F.G. (29), državljanin Republike Turske, sa privremenim boravkom u Budvi. Kontrolom je, kako navode u saopćenju policije, utvrđeno da se u vozilu, osim F.G., nalazilo još pet lica koja kod sebe nijesu posjedovala lična dokumenta, a koja su nakon dovođenja u službene prostorije identifikovana kao: D.M.A. (36), A.M. (30), F.A. (37), A.E. (36) i D.M. (30), državljani Afganistana.

- Nakon prikupljenih obavještenja i sprovedene kriminalističke obrade, utvrđeno je da je turski državljanin F.G., kako se sumnja, imao namjeru da navedenu grupu migranata preveze iz Spuža do granice sa Bosnom i Hercegovinom, za novčani iznos od 500 eura, te da ih ilegalnim putem, pješačkim stazama, prevede iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, zaobilazeći granične prelaze i policijske kontrole. Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, F.G. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, te je naloženo da se od istog privremeno oduzme vozilo kojim je upravljao u trenutku predmetnog događaja - navode u Upravi policije Crne Gore.

F.G. će danas, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću na dalje postupanje.

# AFGANISTAN
# GRANIČNA POLICIJA
# NIKŠIĆ
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.