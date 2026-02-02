Uhapšen zbog krijumčarenja migranata, platili mu po 500 eura da ih prebaci u BiH

Službenici nikšićke granične policije uhapsili su jučer državljanina Republike Turske osumnjičenog za krijumčarenje pet državljana Afganistana.

Policijski službenici su u mjestu Petrovići, općina Nikšić, kontrolisali putničko motorno vozilo u vlasništvu jedne rent-a-car agencije iz Bara, kojim je upravljao F.G. (29), državljanin Republike Turske, sa privremenim boravkom u Budvi. Kontrolom je, kako navode u saopćenju policije, utvrđeno da se u vozilu, osim F.G., nalazilo još pet lica koja kod sebe nijesu posjedovala lična dokumenta, a koja su nakon dovođenja u službene prostorije identifikovana kao: D.M.A. (36), A.M. (30), F.A. (37), A.E. (36) i D.M. (30), državljani Afganistana.

- Nakon prikupljenih obavještenja i sprovedene kriminalističke obrade, utvrđeno je da je turski državljanin F.G., kako se sumnja, imao namjeru da navedenu grupu migranata preveze iz Spuža do granice sa Bosnom i Hercegovinom, za novčani iznos od 500 eura, te da ih ilegalnim putem, pješačkim stazama, prevede iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, zaobilazeći granične prelaze i policijske kontrole. Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, F.G. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, te je naloženo da se od istog privremeno oduzme vozilo kojim je upravljao u trenutku predmetnog događaja - navode u Upravi policije Crne Gore.

F.G. će danas, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću na dalje postupanje.