Ponovo odgođen disciplinski postupak protiv sudije iz Jajca

Pripremno ročište u disciplinskom postupku protiv Aleksandra Trkulje, sudije Općinskog suda u Jajcu, ponovo je odgođeno zbog njegovog zdravstvenog stanja.

Predsjednica Disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Sanela Gorušanović-Butigan kazala je da je Trkulja obaviješten, ali nije pristupio.

- Umjesto da pristupi, uložio je podnesak u kojem ističe da nije u mogućnosti da pristupi iz zdravstvenih razloga - kazala je predsjednica Disciplinske komisije VSTV-a.

U podnesku je Trkulja, prema riječima predsjednice Disciplinske komisije, naveo da je tužba subjektivna, da mu je onemogućeno da ima advokata, te da on sam sebe može zastupati, a održavanjem pripremnog ročišta došlo bi do povrede Evropske konvencije o ljudskim pravima i prava na pravično suđenje.

Zatražio je odgodu, te je uložena medicinska dokumentacija.

Disciplinska tužiteljica Emira Zulčić zatražila je također odgodu ročišta.

Predsjednica Disciplinske komisije kazala je da žele upoznati tuženog s novom sudskom praksom, te će ga pozvati još jednom i udovoljiti današnjoj odgodi ročišta.

- Puko dostavljanje doznaka za bolovanje u ovom disciplinskom predmetu nije dovoljno - kazala je i dodala da medicinska dokumentacija mora navesti da tuženi nije sposoban da dođe zbog nepokretnosti i drugih validnih razloga, te da se ovakav postupak može smatrati zloupotrebom.

Pojasnila je da je tuženom dozvoljeno da ima pravo na advokata, što znači da nisu povrijeđena prava Evropske konvencije, a koja su zagarantovana Ustavom BiH.

Detektor je ranije pisao da je tri puta odgođen disciplinski postupak protiv sudije iz Jajca.

Novo pripremno ročište zakazano je za 23. februar 2026.