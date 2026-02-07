Ovako je organizovan napad na Čolinu vilu: Toyota, trotineti i jeziva uloga trećeg uhapšenog

Sva trojica osumnjičenih za bombaške napade na Dedinju i Paliluli sada su u rukama srbijanske policije. Najnoviji detalji istrage otkrivaju filmski scenario: koristili su električne trotinete za bjekstvo, a eksplozije dokumentovali mobilnim telefonima. Potpredsjednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici beogradske policije i UKP-a, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili i treću osobu osumnjičenu za bacanje ručnih bombi na porodične kuće u Beogradu. Uhapšeni P. S. (28) sumnjiči se da je sa Senadom M. (32) i Markom A. (koji su ranije privedeni) učestvovao u napadima koji su uznemirili prijestonicu, uključujući i aktiviranje eksplozivne naprave u dvorištu kuće poznatog pjevača Zdravka Čolića. Taksi, trotinet i snimak mobilnim Najšokantniji detalji dolaze iz istrage napada koji se dogodio 3. februara 2026. godine na Savskom vencu.

Prema navodima istrage, grupa je imala precizno podijeljene uloge: Dolazak: Do Dedinja su prvo stigli taksi vozilom, a zatim su koristili električni trotinet kako bi neprimjetno prišli meti. Napad: Oko 04:52 časa, osumnjičeni za kojim se tragalo (sada uhapšeni P. S.) aktivirao je i bacio bombu u dvorište Čolićeve kuće. Snimanje: Dok je trajao napad, Senad M. je pazio da niko ne naiđe i sve vrijeme snimao događaj mobilnim telefonom. * Bjekstvo: Odmah nakon detonacije, napadači su se trotinetom udaljili sa lica mjesta. Bomba na Paliluli i uloga pomagača P. S. se također sumnjiči da je učestvovao i u napadu od 20. novembra 2025. godine na Paliluli. Tada su osumnjičeni koristili rent-a-car vozilo marke Toyota kako bi došli do kuće oštećenog R. K. i oko 02:30 časova bacili bombu koja je eksplodirala između dva stambena objekta.

Kao ključni logističar označen je Marko A. On se tereti da im je „stavio na raspolaganje“ minsko-eksplozivna sredstva čije držanje građanima uopće nije dozvoljeno. Branili se šutnjom, određen pritvor do 30 dana Prilikom saslušanja u Višem javnom tužilaštvu, osumnjičeni nisu bili raspoloženi za saradnju. Senad M. je iskoristio zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, dok je Marko A. kratko negirao krivicu i odbio da odgovara na pitanja javnog tužioca.