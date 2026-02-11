Mostarska policija traži od građana informacije o osobi sa slike: Ulazila u stanove starijih žena

Nakon što je na Facebook stranici Mostarski.ba objavljeno upozorenje o pokušaju provale u stan starije sugrađanke u Franjevačkoj ulici u Mostaru, redakcija Hercegovina.info zatražila je službenu informaciju od Ministarstva unuttrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Glasnogovornica MUP-a HNK Ilijana Miloš potvrdila je kako su u proteklom periodu zaprimljene prijave sličnih događaja. Međutim, konkretan slučaj iz Franjevačke ulice zasad nije službeno prijavljen.

Policija zaprimila tri prijave

- Od 21. januara do 6. februara 2025. godine na području Mostara zaprimili smo tri prijave. Riječ je o ulicama Ante Starčevića, Ane Kordić i Biskupa Čule. Poduzimamo mjere i radnje na rasvjetljavanju tih događaja te nastavljamo s operativnom obradom - kazala je Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a HNK. Istakla je da su oštećene osobe starije životne dobi.

Na upit podudara li se opis žene iz prijava s opisom koji je objavljen u medijima vezano za Franjevačku ulicu, Miloš je navela kako je "opis sličan onome koji je objavljen".

Kada je riječ o navodnom događaju u Franjevačkoj ulici, iz MUP-a navode da im takav slučaj do sada nije prijavljen.

- Taj slučaj nam zasad nije prijavljen, no to ne znači da naknadno ne može biti prijavljen - istaknula je Miloš.

Pratila stariju sugrađanku

Prema objavi na društvenim mrežama, nepoznata žena prošlog je četvrtka, 4. februara, navodno pratila stariju sugrađanku do stana te ušla u stan u trenutku kada je otključavala vrata. Opisana je kao žena tamnije kose, u kasnim četrdesetim godinama, visoka oko 178 centimetara, s velikom narančasto-crvenom torbom.

Prema istim navodima, žena je po ulasku počela pretraživati stan, tražeći novac, te je nakon kraćeg zadržavanja napustila stan.