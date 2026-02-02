Orahovac pucao iz "dobošara": Slipičević odbio hospitalizaciju nakon ranjavanja

On se sumnjiči za krivična djela Ubistvo u pokušaju i Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih tvari, a postupajući tužilac će prema nadležnom sudu podnijeti prijedlog za određivanje pritvora prema njemu.

Admir Orahovac (50) nekada popularni mostarski frizer, poznat pod nadimkom Crni, koji je uhapšen preksinoć nakon što je pucao u Sašu Slipičevića (46) nakon kriminalističke obrade u Sektoru kriminalističke policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je ispitan u Kantonalnom tužilaštvu u Mostaru.

Prema dosadašnjem toku istrage, Orahovac je u Slipičevića, koji je bio ispred zgrade u ulici Ante Starčevića u naselju Centar II, pucao iz puške „doboš“ iz stana u kojem se nalazio, a u kojem je pronađena i čahura.

Uprkos činjenici da su Slipičeviću konstatovane teške tjelesne povrede, on je jučer otpušten iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, nakon što je odbio hospitalizaciju, a nakon čega je saslušan u policijskim prostorijama.

Prema neslužbenim informacijama, Slipičević je zadobio povrede u predjelu lakta i kuka. Za sada nije poznato kakva je priroda ličnog sukoba između njih dvojice.

Policija u saradnji s Tužilaštvom HNK nastavlja s poduzimanjem svih neophodnih radnji u ovom slučaju, koji je uznemirio građane Mostara.