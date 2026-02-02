Orahovac pucao iz "dobošara": Slipičević odbio hospitalizaciju nakon ranjavanja

Admir Orahovac (50) nekada popularni mostarski frizer, poznat pod nadimkom Crni, koji je uhapšen preksinoć nakon što je pucao u Sašu Slipičevića (46) nakon kriminalističke obrade u Sektoru kriminalističke policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je ispitan u Kantonalnom tužilaštvu u Mostaru.
On se sumnjiči za krivična djela Ubistvo u pokušaju i Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih tvari, a postupajući tužilac će prema nadležnom sudu podnijeti prijedlog za određivanje pritvora prema njemu.
Prema dosadašnjem toku istrage, Orahovac je u Slipičevića, koji je bio ispred zgrade u ulici Ante Starčevića u naselju Centar II, pucao iz puške „doboš“ iz stana u kojem se nalazio, a u kojem je pronađena i čahura.
Uprkos činjenici da su Slipičeviću konstatovane teške tjelesne povrede, on je jučer otpušten iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, nakon što je odbio hospitalizaciju, a nakon čega je saslušan u policijskim prostorijama.
Prema neslužbenim informacijama, Slipičević je zadobio povrede u predjelu lakta i kuka. Za sada nije poznato kakva je priroda ličnog sukoba između njih dvojice.
Policija u saradnji s Tužilaštvom HNK nastavlja s poduzimanjem svih neophodnih radnji u ovom slučaju, koji je uznemirio građane Mostara.