Pao opasan kriminalac, imao lažni pasoš BiH

Muškarac inicijala N.T. (26) uhapšen je u Novom Sadu, a kod njega je pronađen falsificirani pasoš Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Kako navode iz MUP-a, hapšenje je izvršeno 11. februara, u saradnji sa više policijskih uprava i Višim tužilaštvom u Beogradu.

U saopćenju se navodi da je osumnjičeni uhapšen sa falsificiranim dokumentom, te da je prilikom hapšenja kod njega pronađeno i više predmeta, uključujući mobilne telefone i zaštitnu opremu.

N.T. se sumnjiči da je kao pripadnik kriminalne grupe “Vračarci” počinio više krivičnih djela, a terete ga za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, kao i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Prema navodima, za njim je ranije bila raspisana potraga zbog krivičnog djela prinude, kao i potjernica zbog razbojništva, za koje je pravosnažno osuđen na šest mjeseci zatvora.

Kako se navodi, osuđen je uz mogućnost da kaznu izdržava kod kuće, uz primjenu elektronskog nadzora.