AKCIJA POLICIJE

Pao opasan kriminalac, imao lažni pasoš BiH

N.T. se sumnjiči da je kao pripadnik kriminalne grupe "Vračarci" počinio više krivičnih djela

A. O.

12.2.2026

Muškarac inicijala N.T. (26) uhapšen je u Novom Sadu, a kod njega je pronađen falsificirani pasoš Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Kako navode iz MUP-a, hapšenje je izvršeno 11. februara, u saradnji sa više policijskih uprava i Višim tužilaštvom u Beogradu.

U saopćenju se navodi da je osumnjičeni uhapšen sa falsificiranim dokumentom, te da je prilikom hapšenja kod njega pronađeno i više predmeta, uključujući mobilne telefone i zaštitnu opremu.

N.T. se sumnjiči da je kao pripadnik kriminalne grupe “Vračarci” počinio više krivičnih djela, a terete ga za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, kao i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Prema navodima, za njim je ranije bila raspisana potraga zbog krivičnog djela prinude, kao i potjernica zbog razbojništva, za koje je pravosnažno osuđen na šest mjeseci zatvora.

Kako se navodi, osuđen je uz mogućnost da kaznu izdržava kod kuće, uz primjenu elektronskog nadzora.

