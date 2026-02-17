Sud potvrdio optužnicu protiv Ifete Karić: Nožem izbola muža u porodičnoj kući

Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona u krivičnom predmetu protiv Ifete Karić, zbog osnovane sumnje da je počinila krivično djelo Ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka f) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Kako je saopćio Kantonalni sud u Tuzli, Karić je optužena da je dana 21.09.2025. godine u popodnevnim satima, u porodičnoj kući u Donjoj Orahovici, iako svjesna da ubodom nožem može usmrtiti člana porodice, u stanju bitno smanjenje uračunljivosti zbog kumuliranog jakog afekta srdžbe, bijesa i ljutnje, usljed kojeg stanja je njena sposobnost da shvati značaj djela i mogućnost da upravlja vlastitim postupcima bila bitno smanjena, nožem usmrtila supruga S.K.