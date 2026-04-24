Ifeta Karić koja se sumnjiči da je nožem izbola muža negirala krivicu

Pred sudijom za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u Tuzli održano je ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu koji se po potvrđenoj optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona vodi protiv Ifete Karić (63), optužene da je dana 21.09.2025. godine, u porodičnoj kući u Donjoj Orahovici, u stanju bitno smanjenje uračunjivosti, nožem usmrtila supruga.

Optužena se izjasnila da nije kriva za krivično djelo koje joj se optužnicom stavlja na teret.