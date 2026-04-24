Ifeta Karić koja se sumnjiči da je nožem izbola muža negirala krivicu

Pred sudijom za prethodno saslušanje Kantonalnog suda u Tuzli održano je ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu koji se po potvrđenoj optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona vodi protiv Ifete Karić (63), optužene da je dana 21.09.2025. godine, u porodičnoj kući u Donjoj Orahovici, u stanju bitno smanjenje uračunjivosti, nožem usmrtila supruga.
Optužena se izjasnila da nije kriva za krivično djelo koje joj se optužnicom stavlja na teret.
Sudija za prethodno saslušanje će, shodno Zakonu o krivičnom postupku FBiH, krivični predmet protiv optužene proslijediti vijeću Kantonalnog suda u Tuzli radi zakazivanja glavnog pretresa.
Podsjećamo, nakon potvrđivanja optužnice Kantonalnog Tužilaštva Tuzlanskog kantona od 12.02.2026.godine, Kantonalni sud u Tuzli je odbio kao neosnovan prijedlog tužilaštva da se optuženoj produži mjera pritvora, te je ista puštena na slobodu.
Vrhovni sud FBiH je ovu odluku Kantonalnog suda u Tuzli, a potom i odluku kojom je određen pritvor osumnjičenoj, u žalbenom postupku ukinuo i vratio na ponovno odlučivanje, pa je vijeće ovog suda ponovo razmotrilo prijedlog Kantonalnog tužilaštva TK, te je optuženoj određen pritvor zbog postojanja opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, a koji može trajati najduže tri godine nakon potvrđivanja optužnice i prije izricanja prvostepene presude, sa obavezom kontrole opravdanosti mjere pritvora.