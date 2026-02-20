Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA

Potvrđena optužnica za 14 pripadnika "Torcide": Napravili sačekušu navijačima Crvene zvezde u Tuzli

Oni su optuženi zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo "Učestvovanje u grupi ljudi koja učini krivično djelo" iz člana 341. stav 1. Krivičnog zakona FBiH

Huligani u Sudu. A. B. / Avaz

S. S.

20.2.2026

Općinski sud u Živinicama potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona u krivičnom predmetu protiv Kustura Josipa, Jokić Andreja, Beoković Ivana, Kustura Tomislava, Primorac Marka, Mikeli Marino Kristiana, Kalašić Roka, Barunčić Alena, Penić Duje, Vrsalović Ivana, Jovanović Marka, Sivrić Josipa, Vukasović Petra i Vujčić Pere.

Oni su optuženi zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo "Učestvovanje u grupi ljudi koja učini krivično djelo" iz člana 341. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH, a optuženi Marko Jovanović i krivično djelo "Oštećenje tuđe stvari" iz člana 293. stav 1. istog zakona.

Podsjećamo, riječ je o huliganima iz navijače grupe "Torcida", koji su napravili sačekušu u blizini tuzlanskog aerodroma za naviječe Crvene zvezde koji su se vraćali iz Malmea.

# TORCIDA
# TUŽILAŠTVO TK
# OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA
PRIKAŽI KOMENTARE (18)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.