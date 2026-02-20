Potvrđena optužnica za 14 pripadnika "Torcide": Napravili sačekušu navijačima Crvene zvezde u Tuzli

Općinski sud u Živinicama potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona u krivičnom predmetu protiv Kustura Josipa, Jokić Andreja, Beoković Ivana, Kustura Tomislava, Primorac Marka, Mikeli Marino Kristiana, Kalašić Roka, Barunčić Alena, Penić Duje, Vrsalović Ivana, Jovanović Marka, Sivrić Josipa, Vukasović Petra i Vujčić Pere.

Oni su optuženi zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo "Učestvovanje u grupi ljudi koja učini krivično djelo" iz člana 341. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH, a optuženi Marko Jovanović i krivično djelo "Oštećenje tuđe stvari" iz člana 293. stav 1. istog zakona.

Podsjećamo, riječ je o huliganima iz navijače grupe "Torcida", koji su napravili sačekušu u blizini tuzlanskog aerodroma za naviječe Crvene zvezde koji su se vraćali iz Malmea.