Mevlid Jašarević negirao krivicu za prijetnje službenicama zatvora

Mevlid Jašarević izjasnio se da nije kriv za sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje, odnosno prijetnje službenicama Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.

Sutkinja za prethodno saslušanje Enida Hadžiomerović je Jašareviću rekla da, u slučaju da bude proglašen krivim, predviđena kazna zatvora bi mogla biti od tri mjeseca do tri godine.

On je tokom obraćanja u sudnici kazao da je “spriječen od uprave zatvora da se obrati Tužilaštvu” te da podnese krivične prijave, ali nije precizirao protiv koga tačno.