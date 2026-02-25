Podignuta optužnica protiv Đorđa Ždrale i Zorana Šljivića: Sve zbog prijetnji Nikolini Šljivić

Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podiglo je optužnicu protiv Đorđa Ždrale i Zorana Šljivića zbog nanošenja tjelesnih povreda N.K. i N.N.

Radi se o sukobu koji se odigrao 14. aprila 2024. godine na raskrsnici Spasovdanske i ulice Prve sarajevske brigade u Istočnom Novom Sarajevu.

Bomba na kafić Nikoline Šljivić

U optužnici se navodi da je svemu prethodilo to što su L.S, B.E, N.K. i N.N. ispred kafića ”Sokić”, koji je tada bio vlasništvo narodnog poslanika Nikoline Šljivić, iz automobila uputili prijetnje da će baciti bombu na kafić. Šljivićeva je o tome telefonom obavijestila Zorana, koji je u društvu Ždrale i Koste Pandurevića došao na raskrsnicu.

- U međuvremenu Šljivićeva je terencem ”audi Q7” onemogućila dalje kretanje ”pasata”, nakon čega su iz ”golfa” izašli Zoran Šljivić i Đorđe Ždrale. Svjesni zabranjenosti svog djela i htijući njegovo izvršenje tjelesno su povrijedili N.K. i N.N. tako što su prišli vozilu, udarili u njega, da bi kroz otvoren prozor jedan od njih otključao vrata ”pasata”. Tada je Ždrale tupim predmetom udario u glavu N.K., a Šljivić je u glavu udario N.N. - navodi se u optužnici.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Sokocu. Ukoliko se dokaže krivica optuženima prijeti novčana ili kazna do tri godine zatvora.