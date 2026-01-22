Nakić: Ako se Škrijelj bojao Ajanovića zbog Ždrale, kako je onda lobirao kod njega za Zajimovića?

Ročište za produženje pritvora suspendovanom dekanu Stomatološkog fakulteta Muhamedu Ajanoviću pred Općinskim sudom u Sarajevu trajalo je gotovo pet sati. Alen Nakić, advokat koji zastupa Muhameda Ajanovića, imao je posebno detaljno izlaganje. Na početku je kazao da prijedlog Tužilaštva KS za produžebnje pritvota ne sadrži činjenice i okolnosti koje ukazuju na osnovanu sumnju ili posebne pritvorske razloge. Kazao je da jučerašnji pretresi kuće i ordinacije su procesna dimna zavjesa da se zamagli stvarno stanje. Postavio je kpitanje kako je Ajanović mogao da upregne i Tegeltiju i Branku Šor i Dalidu Burzić i brojne druge ljude iz pravosuđa i sigurnosnog sistema, a s druge strane i Đorđa Ždralu, Hilmiju Garibovića, koji je ima status neosuđivane osobe, Izu Spahovića, a s treće strane direktora KUIP-a, ministricu. Nakić je postavio pitanje: - Ako je sve to radio, kako se bavio onda svojim poslom? Naveo je da Tužilaštvo iznosi tendenciozne tvrdnje zasnovane na izjavama Ranka Debevca, koji kaže da se boji biti svjedok, ali daje zabilješku, jer ima strah od krivične odgovornosti zbog svojih izjava.

Istakao je da su pretresi upravo vršeni na osnovu izjava Debevca da postoje duple ladice, a da na samim pretresima ništa nije pronađeno, a izuzeta je samo finansijska dokumentacija o poslovanju s preduzećem "Sanitaria", iako se za to ne sumnjići. Nakić je naveo da je Ranko Debevec dao lažnu izjavu iz, kako je naveo dobro obavještenih izvora, da je Alen Nakić davao instrukcije Fahreti Hrustanović, nevjenčanoj supruzi Muhameda Ajanovića, a da je izvor tih informacija Jasmin Mulahusić, koji je to nekoliko dana prije objavio. - Ovo su gadosti s namjerom da se uhapsim, a ja taj dan nisam uopšte bio u Sarajevu, nego kod klijenta u Živinicama. Pojasnio je da je Ajanović razgovarao u pritvoru samo s njim, advokatom Asim Crnalićem i američkim konzulom. Govoreći o mogućnosti bijega, Nakić je naveo da je Ajanović više puta napuštao BiH, čak i u decembru kada je bio predstavnik na kongresu dentalne medicine, a da se uvijek vratio, nije pobjegao. Nakić je dalje naveo da je KUIP rekao Ajanović da ima pravo biti biran na još jedan mandat, a da samim time on nije imao svijest da nije mogao biti, to jeste da nema elemenata umišljaja, nego da je bio u stanju pravne zablude. Poručio je da Tužilaštvo u prijedlogu nije pružilo niti jedan dokaz da svjesno postupio suprotno zakonu i statutu. Naveo je da samim time što je tražio izjašnjenje KUIP-a, nije znao da je to sporno. Osvrnuo se i na izjavu svjedokinje Čomor koja kaže da je Ajanović bio dosadan i tražio uputstva o primjeni zakona, a kada je stiglo mišljenje i od KUIP-a i ministarstva da može biti dekan, tako je i postupio, jer je pravni laik. U daljem izlaganju Nakić je naveo da činjenični opis nigjde ne navodi da je Ajanović utjecao na Naučno-nastavno vijeće kako će glasati, a riječ je o tijelu s 39 ljudi, a bez toga ne bi mogao postati dekan. Kazao je da Ajanović uopšte nije očestvovao u diskusiji, a nije čak ni glasao. Ispričao je kako je svjedokinja Nina Marković rekla da je glasala za tu odluku jer je vjerovala pravniku, iako nije u dobrim odnosima s Ajanovićem, odnosno da se "ne vole očima", no nije rekla da je Ajanović utjecao na nju.