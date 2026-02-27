Pajserom provalili u stan: Potvrđena optužnica protiv "braće Dalton", koji su iz sefa ukrali 110.000 KM

Elvir i Zijad Jusufović iz Ilijaša, poznatiji kao “braća Dalton” i njihov polubrat Senad Dervišević ostaju iza rešetaka, saznaje „Dnevni avaz“.

- Osumnjičenima je produžen pritvor za još dva mjeseca, odnosno do 23. 4. 2026. godine ili do druge odluke Suda – jučer je potvrđeno za „Dnevni avaz“ iz Općinskog suda u Sarajevu.

Teška krađa

Inače, Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Elvira Jusufovića, Senada Derviševića i Zijada Jusufovića.

Kako je saopćeno jučer iz Tužilaštva KS, Elvir Jusufović i Senad Dervišević optuženi su zbog krivičnog djela teška krađa, dok je Zijad Jusufović optužen za krivično djelo prikrivanje.

Nasilan ulazak

Elvir Jusufović i Senad Dervišević terete se da su 24. i 25. novembra 2025. godine, u općini Vogošća, pajserom provalili u stan u Igmanskoj ulici.