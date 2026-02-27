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OSTAJU IZA REŠETAKA

Pajserom provalili u stan: Potvrđena optužnica protiv "braće Dalton", koji su iz sefa ukrali 110.000 KM

Nakon nasilnog ulaska kroz prozor, izvršili su premetačinu stvari i otuđili metalni sef u kojem se nalazio novac

Elvir i Zijad Jusufović. Društvene mreže

Piše: Amila Ovčina

27.2.2026

Elvir i Zijad Jusufović iz Ilijaša, poznatiji kao “braća Dalton” i njihov polubrat Senad Dervišević ostaju iza rešetaka, saznaje „Dnevni avaz“.

- Osumnjičenima je produžen pritvor za još dva mjeseca, odnosno do 23. 4. 2026. godine ili do druge odluke Suda – jučer je potvrđeno za „Dnevni avaz“ iz Općinskog suda u Sarajevu.

Teška krađa

Inače, Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Elvira Jusufovića, Senada Derviševića i Zijada Jusufovića.

Kako je saopćeno jučer iz Tužilaštva KS, Elvir Jusufović i Senad Dervišević optuženi su zbog krivičnog djela teška krađa, dok je Zijad Jusufović optužen za krivično djelo prikrivanje.

Nasilan ulazak

Elvir Jusufović i Senad Dervišević terete se da su 24. i 25. novembra 2025. godine, u općini Vogošća, pajserom provalili u stan u Igmanskoj ulici.

Braća koja su počinila razbojništvo. Društvene mreže

Nakon nasilnog ulaska kroz prozor, izvršili su premetačinu stvari i otuđili metalni sef u kojem se nalazio novac u iznosu od 70.000 KM i 22.000 eura, kao i dokumenti, municija, mobilni telefoni i rezervni ključ od automobila.

Ukupna pričinjena šteta procjenjuje se na gotovo 135.000 KM. Zijad Jusufović se tereti da je, iako je znao da je novac ukraden, od optuženog Derviševića preuzeo i sakrio 15.000 KM, čime je, prema navodima optužnice, počinio krivično djelo prikrivanje, navedeno je iz Tužilaštva KS.

Glavni pretres

- Nakon potvrđivanja optužnice, Sud im je na prijedlog postupajuće tužiteljice produžio pritvor. Za glavni pretres predloženo je saslušanje 13 svjedoka, pet vještaka i izvođenje približno 130 materijalnih dokaza – navode iz Tužilaštva KS.

# ILIJAŠ
# PRITVOR
# ELVIR JUSUFOVIĆ
# ZIJAD JUSUFOVIĆ
# SENAD DERVIŠEVIĆ
# BRAĆA DALTON
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