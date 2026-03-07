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PROVEST ĆE SE ANALIZA

Zapljena 20 kilograma heroina u Italiji: Uhapšen vozač kamiona iz BiH i njegov "izvidnik"

Obojica osumnjičenih trenutno se nalaze u istražnom pritvoru, a terete se za posjedovanje narkotika s namjerom dalje preprodaje

Policija na terenu. Guardia di Finanza Lecce

A. O.

7.3.2026

Italijanski forenzičari u narednim danima provest će analizu sadržaja mobilnih telefona koje je koristio Muhamed M. (53), vozač kamiona iz Bosne i Hercegovine, koji je uhvaćen s 20 kilograma heroina u blizini Brindizija.

Zajedno s njim tada je priveden i Italijan Masimo P. (Massimo P.) (42), koji je automobilom vozio ispred kamiona, služeći kao svojevrsna izvidnica i osiguranje.

Obojica osumnjičenih trenutno se nalaze u istražnom pritvoru, a terete se za posjedovanje narkotika s namjerom dalje preprodaje. Kao posebno otežavajuća okolnost navodi se velika količina zaplijenjenog heroina, čak 20 kilograma.

Pripadnici GICO-a, odnosno grupe za istragu organizovanog kriminala iz Lećea (Lecce), presreli su ih iznenada 24. februara 2026. godine na području Brindizija. Pretpostavlja se da su istražioci prethodno dobili određene dojave.

Prije nekoliko dana izvedeni su pred istražnog sudiju suda u Brindiziju, Simonea Orazija (Simone Orazio), gdje im je potvrđena mjera pritvora. Iako su na ročište došli u pratnji advokata odbrane, obojica su odlučila iskoristiti svoje zakonsko pravo i braniti se šutnjom.

Sudija Orazio potvrdio je zakonitost hapšenja te prihvatio zahtjev tužilaštva da se za dvojicu osumnjičenih odredi pritvor.

U međuvremenu je tužiteljica naredila i vještačenje mobilnih telefona koje su koristili osumnjičeni, a za taj zadatak bit će angažovan vještak Silverio Greco.

Mediji, inače, navode kako ova zapljena i hapšenje nisu rezultat slučajnosti, već dio precizno planirane i ciljane operacije.

# DROGA
# KOKAIN
# ITALIJA
# VOZAČ
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