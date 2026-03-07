Zapljena 20 kilograma heroina u Italiji: Uhapšen vozač kamiona iz BiH i njegov "izvidnik"

Italijanski forenzičari u narednim danima provest će analizu sadržaja mobilnih telefona koje je koristio Muhamed M. (53), vozač kamiona iz Bosne i Hercegovine, koji je uhvaćen s 20 kilograma heroina u blizini Brindizija.

Zajedno s njim tada je priveden i Italijan Masimo P. (Massimo P.) (42), koji je automobilom vozio ispred kamiona, služeći kao svojevrsna izvidnica i osiguranje.

Obojica osumnjičenih trenutno se nalaze u istražnom pritvoru, a terete se za posjedovanje narkotika s namjerom dalje preprodaje. Kao posebno otežavajuća okolnost navodi se velika količina zaplijenjenog heroina, čak 20 kilograma.

Pripadnici GICO-a, odnosno grupe za istragu organizovanog kriminala iz Lećea (Lecce), presreli su ih iznenada 24. februara 2026. godine na području Brindizija. Pretpostavlja se da su istražioci prethodno dobili određene dojave.

Prije nekoliko dana izvedeni su pred istražnog sudiju suda u Brindiziju, Simonea Orazija (Simone Orazio), gdje im je potvrđena mjera pritvora. Iako su na ročište došli u pratnji advokata odbrane, obojica su odlučila iskoristiti svoje zakonsko pravo i braniti se šutnjom.