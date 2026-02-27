Kamiondžija iz BiH uhvaćen s 20 kilograma heroina

Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je u Italiji nakon što je kod njega pronađeno 20 kilograma heroina. Zajedno sa njim uhapšen je i Italijan iz Brindizija, koji je, prema informacijama, "obezbjeđivao" prevoz droge.

Kako prenose italijanski mediji, na području Brindizija jučer je zaplijenjeno 20 kilograma heroina,a akciju je sprovela specijalna jedinica koja djeluje pri Guardia di Finanza iz Lećea.

Tom prilikom uhapšeni su 53-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine i 43-godišnji Italijan. Protiv obojice su podnesene krivične prijave za trgovinu narkoticima.

Prema rekonstrukciji istrage, Italijan je bio za volanom automobila koji je išao ispred kamiona kojim je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine. Pretpostavlja se da je Italijan vjerovatno bio u funkciji logističke podrške.

Nakon što su zaustavljeni, pripadnici specijalne jedinice vrlo lako su pronašli heroin, a osumnjičeni su odmah uhapšeni i sprovedeni u zatvor.

Danas je održano saslušanje pred istražnim sudijom Simoneom Orazijem. Više detalja biće poznato narednih dana, jer se istraga nastavlja radi utvrđivanja moguće destinacije heroinskog tovara. Ova zaplijena smatra se jednom od najznačajnijih ikada izvršenih na teritoriji Brindizija.