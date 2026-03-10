Komšije otkrivaju detalje tragedije gdje su pronađeni tijela oca i sina: "Bili su sami"

Komšije oca i sina, N.R i Lj. R. čija su tijela danas oko podne pronađena u garaži pored porodične kuće u Šušnjarima kod Laktaša, u nevjerici su.
Ističu da se radilo kao i svakoj drugoj porodici, piše Srpskainfo.
- Bilo je svađa, ali ništa posebno da bi sad čovjek rekao da je dolazila policija ili slično – priča komšija.
Dodaje kako nije ništa čuo, već je vidio policijska vozila.
- Njih dvojica su bili sami, žena, odnosno majka nije bila tu. Tijela su pronađena u garaži, a ko je na koga pucao to ne znamo – ispričao je komšija.
Tragedija je policiji prijavljena danas oko 12 sati.
U toku je uviđaj kojem prisustvuje i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Uviđaj će utvrditi tačne okolnosti tragedije koja je uznemirila mještane.