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BILO JE SVAĐA

Komšije otkrivaju detalje tragedije gdje su pronađeni tijela oca i sina: "Bili su sami"

Tijela su pronađena u garaži, a ko je na koga pucao to ne znamo, ispričao je komšija

Mjesto tragedije. Srpskainfo

A. O.

10.3.2026

Komšije oca i sina, N.R i Lj. R. čija su tijela danas oko podne pronađena u garaži pored porodične kuće u Šušnjarima kod Laktaša, u nevjerici su.

Ističu da se radilo kao i svakoj drugoj porodici, piše Srpskainfo.

- Bilo je svađa, ali ništa posebno da bi sad čovjek rekao da je dolazila policija ili slično – priča komšija.

Dodaje kako nije ništa čuo, već je vidio policijska vozila.

- Njih dvojica su bili sami, žena, odnosno majka nije bila tu. Tijela su pronađena u garaži, a ko je na koga pucao to ne znamo – ispričao je komšija.

Tragedija je policiji prijavljena danas oko 12 sati.

U toku je uviđaj kojem prisustvuje i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Uviđaj će utvrditi tačne okolnosti tragedije koja je uznemirila mještane.

# LAKTAŠI
# SIN
# OTAC
# ŠUŠNJARI
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