Komšije otkrivaju detalje tragedije gdje su pronađeni tijela oca i sina: "Bili su sami"

Komšije oca i sina, N.R i Lj. R. čija su tijela danas oko podne pronađena u garaži pored porodične kuće u Šušnjarima kod Laktaša, u nevjerici su.

Ističu da se radilo kao i svakoj drugoj porodici, piše Srpskainfo.

- Bilo je svađa, ali ništa posebno da bi sad čovjek rekao da je dolazila policija ili slično – priča komšija.