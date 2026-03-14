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STRAVIČAN ZLOČIN

Muškarcu iz Zavidovića koji je ubio snahu s bratom, potvrđeno 14 godina zatvora

Potom su se vozilima obojica udaljila sa lica mjesta, ostavljajući njeno beživotno tijelo na mjestu usmrćenja

Miki König i Zafir Seferović. Avaz

A. O.

14.3.2026

Vrhovni sud FBiH odlučujući u žalbenom postupku u krivičnom predmetu protiv Miki Königa, zbog saučesništva u ubistvu, donio je odluku kojom se žalbe kantonalne tužiteljice iz Tuzle i branitelja optuženog odbijaju kao neosnovane, pa se presuda Kantonalnog suda u Tuzli u dijelu u kojem je optuženom izrečena kazna zatvora u trajanju od 14 godina, potvrđuje.

Povodom žalbi, po službenoj dužnosti, presuda Kantonalnog suda u Tuzli je preinačena u odluci o uračunavanju pritvora, tako da se optuženom u izrečenu kaznu zatvora ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 07.07.2023. godine, pa do upućivanja na izdržavanje kazne. 

U ostalom dijelu prvostepena presuda ostaje neizmijenjena.

Presudom Kantonalnog suda u Tuzli optuženi je oglašen krivim što je dana 16.06.2015. godine u vremenu od 12,00 do 13,30 sati, na udaljenoj lokaciji naselja Bašigovci kod Živinica, zajedno sa bratom Zarifom Seferovićem, po prethodnom dogovoru, radnjama detaljno opisanim u izreci presude, donio zajedničku odluku da usmrte bratovu suprugu S.S., na način da je jedan od njih ispalio tri metka u njenom pravcu, nanijevši joj povrede usljed kojih je nastupila smrt oštećene. 

Potom su se vozilima obojica udaljila sa lica mjesta, ostavljajući njeno beživotno tijelo na mjestu usmrćenja.

Prethodno je presudom Kantonalnog suda u Tuzli od 27.03.2017. godine, koja je pravosnažna po presudi Vrhovnog suda FBiH od 07.09.2017. godine, za saučesništvo u istom krivičnom djelu, Zarif Seferović osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvanaest godina.

# VRHOVNI SUD FBIH
# KANTONALNI SUD U TUZLI
# ZARIF SEFEROVIĆ
# MIKI KÖNIG
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