Muškarcu iz Zavidovića koji je ubio snahu s bratom, potvrđeno 14 godina zatvora

Vrhovni sud FBiH odlučujući u žalbenom postupku u krivičnom predmetu protiv Miki Königa, zbog saučesništva u ubistvu, donio je odluku kojom se žalbe kantonalne tužiteljice iz Tuzle i branitelja optuženog odbijaju kao neosnovane, pa se presuda Kantonalnog suda u Tuzli u dijelu u kojem je optuženom izrečena kazna zatvora u trajanju od 14 godina, potvrđuje.

Povodom žalbi, po službenoj dužnosti, presuda Kantonalnog suda u Tuzli je preinačena u odluci o uračunavanju pritvora, tako da se optuženom u izrečenu kaznu zatvora ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 07.07.2023. godine, pa do upućivanja na izdržavanje kazne.