MUP ZHK o incidentu na Pecari: "Navijači napali policajca i pružali otpor prilikom postupanja policije"

Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona oglasila se povodom incidenata koji su obilježili utakmicu između NK Široki Brijeg i FK Željezničar, odigranu 22. marta na stadionu Pecara.

- Do incidenta je došlo nakon što su navijači Željezničara istaknuli transparent čiji sadržaj prema procjeni predstavnika za sigurnost i delegata nije bio u skladu s pravilima organizatora takmičenja, te su se oglušili na višestruka upozorenja službenih osoba da isti uklone. Na zahtjev predstavnika za sigurnost utakmice i delegata, susret je privremeno prekinut.

Nakon toga došlo je do eskalacije situacije, uključujući fizički napad navijača FK Željezničar na policijskog službenika, kao i pokušaja pružanja otpora prilikom postupanja policije. Policijski službenici su, postupajući u skladu sa zakonskim ovlastima, poduzeli mjere uspostavljanja javnog reda i mira te stavili situaciju pod kontrolu - navode iz MUP-a ZHK.

Tom prilikom, navode dalje, izvršeno je pražnjenje tribine s gostujućim navijačima, koji "su organizirano pod policijskom pratnjom ispraćeni sa stadiona, smješteni u autobuse i ispraćeni uz pratnju MUP-a Kantona Sarajevo koji su im bili pratnja i u dolasku na utakmicu".

- Nakon toga utakmica je nastavljena. Uprava policije MUP-a ZHK ističe da je jedna osoba lišena slobode, te će svi ostali sudionici u incidentima biti identificirani i procesuirani u skladu sa zakonom - naveli su.

Povodom naknadnih reakcija u javnom i političkom prostoru, MUP ZHK tvrdi da svoje aktivnosti "provodi isključivo u skladu sa zakonom i važećim propisima, bez bilo kakvog utjecaja političkih interpretacija ili pritisaka