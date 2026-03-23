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SAOPĆENJE

MUP ZHK o incidentu na Pecari: "Navijači napali policajca i pružali otpor prilikom postupanja policije"

Došlo je do eskalacije situacije, uključujući fizički napad navijača FK Željezničar na policijskog službenika, naveli su

Incident na Pecari. Screenshot

M. Až.

23.3.2026

Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova  Zapadnohercegovačkog kantona oglasila se povodom incidenata koji su obilježili utakmicu između NK Široki Brijeg i FK Željezničar, odigranu 22. marta na stadionu Pecara.

- Do incidenta je došlo nakon što su navijači Željezničara istaknuli transparent čiji sadržaj prema procjeni predstavnika za sigurnost i delegata nije bio u skladu s pravilima organizatora takmičenja, te su se oglušili na višestruka upozorenja službenih osoba da isti uklone. Na zahtjev predstavnika za sigurnost utakmice i delegata, susret je privremeno prekinut.

Nakon toga došlo je do eskalacije situacije, uključujući fizički napad navijača FK Željezničar na policijskog službenika, kao i pokušaja pružanja otpora prilikom postupanja policije. Policijski službenici su, postupajući u skladu sa zakonskim ovlastima, poduzeli mjere uspostavljanja javnog reda i mira te stavili situaciju pod kontrolu - navode iz MUP-a ZHK.

Tom prilikom, navode dalje, izvršeno je pražnjenje tribine s gostujućim navijačima, koji "su organizirano pod policijskom pratnjom ispraćeni sa stadiona, smješteni u autobuse i ispraćeni uz pratnju MUP-a Kantona Sarajevo koji su im bili pratnja i u dolasku na utakmicu".

- Nakon toga utakmica je nastavljena. Uprava policije MUP-a ZHK ističe da je jedna osoba lišena slobode, te će svi ostali sudionici u incidentima biti identificirani i procesuirani u skladu sa zakonom - naveli su.

Povodom naknadnih reakcija u javnom i političkom prostoru, MUP ZHK tvrdi da svoje aktivnosti "provodi isključivo u skladu sa zakonom i važećim propisima, bez bilo kakvog utjecaja političkih interpretacija ili pritisaka

# ŠIROKI BRIJEG
# MUP ZHK
# PECARA
# FK ŽELJEZNIČAR
# NAVIJAČI
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