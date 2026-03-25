Ispovijest radnice koja se borila s pljačkašem: "U jednom trenutku mi se zamantalo, ali digla sam se i krenula na njega"

Radnica prodavnice koja je sinoć savladala naoružanog pljačkaša podijelila je svoju priču za N1, opisujući dramatične trenutke kroz koje je prošla.

Kako je ispričala, u početku nije ni slutila da će situacija eskalirati do te mjere.

- Mislila sam da ulazi s namjerom da ukrade alkoholna pića. Posmatrala sam ga, ali kada sam vidjela pušku u njegovim rukama, odmah sam krenula prema njemu da ga savladam - kazala je F. F.

Pljačkaš je, prema njenim riječima, tražio novac iz pazara, ali ona nije oklijevala.

- Krenula sam u borbu s njim da mu uzmem pušku. Opucao je tri puta unutra, udarao me u glavu s ciljem da ostanem bez svijesti. U jednom trenutku mi se toliko zamantalo, ali kad sam opet vidjela pušku, digla sam se i krenula na njega - prisjetila se.