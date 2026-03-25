Ispovijest radnice koja se borila s pljačkašem: "U jednom trenutku mi se zamantalo, ali digla sam se i krenula na njega"

Radnica prodavnice koja je sinoć savladala naoružanog pljačkaša podijelila je svoju priču za N1, opisujući dramatične trenutke kroz koje je prošla.
Kako je ispričala, u početku nije ni slutila da će situacija eskalirati do te mjere.
- Mislila sam da ulazi s namjerom da ukrade alkoholna pića. Posmatrala sam ga, ali kada sam vidjela pušku u njegovim rukama, odmah sam krenula prema njemu da ga savladam - kazala je F. F.
Pljačkaš je, prema njenim riječima, tražio novac iz pazara, ali ona nije oklijevala.
- Krenula sam u borbu s njim da mu uzmem pušku. Opucao je tri puta unutra, udarao me u glavu s ciljem da ostanem bez svijesti. U jednom trenutku mi se toliko zamantalo, ali kad sam opet vidjela pušku, digla sam se i krenula na njega - prisjetila se.
Iako je pretrpjela fizičke povrede, ističe da trenutno ne osjeća strah.
- Ne osjećam ni sad strah, možda tek za nekoliko dana postanem svjesna svega. Bila sam na pregledu, nalazi su u redu, hvala Bogu. Otežano pričam i gutam, ali dobro je prošlo, hvala Bogu - rekla je.
Posebno je naglasila da joj je žao što se na meti kritika našao pjevač Anid Ćušić, koji se u tom trenutku zatekao u prodavnici, a kojeg su pojedini na društvenim mrežama optuživali da nije pomogao.
- Njega uopće ne krivim. Postupio je kako je trebao, mislio je na svoju porodicu - poručila je radnica, dodajući da razumije reakciju svake osobe u takvim opasnim situacijama.
Njena hrabrost izazvala je brojne reakcije javnosti, a mnogi je već nazivaju heroinom zbog prisebnosti i odlučnosti u trenucima kada je njen život bio ozbiljno ugrožen.