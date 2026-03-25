Ahmed Kastrati osuđen na deset godina za ubistvo Saše Vilušića u Tuzli

Ahmed Kastrati osuđen je prvostepeno na deset godina zatvora za ubistvo Saše Vilušića u Tuzli.

Podsjećamo, prema navodima iz optužnice, Ahmed Kastrati je nanio udarac Vilušiću 21. juna 2025. godine u jednom ugostiteljskom objektu u Tuzli, a od kojeg je Vilušić preminuo 10. jula prošle godine.

Kako je navodilo Tužilaštvo, Kastrati nakon kraćeg verbalnog i fizičkog sukoba oštećenog Vilušića sa A.O u ugostiteljskom objektu, u kojem sukobu Kastrati nije učestvovao, prišao sa leđa Vilušiću i na prepad, jer oštećeni nije očekivao napad, znajući pri tome da je kao poznavalac borilačke vještine kickbox sposoban zadati naročito razorne udarce pesnicom, i svjestan da takvim udarcem usmjerenim u glavu kao vitalnom dijelu tijela može drugoga usmrtiti, na način da će dovesti do gubitka svijesti i nekontrolisanog pada oštećenog, na što je pristao, ustao od svog stola i prišao s leđa Vilušiću sa njegove lijeve strane, kada ga oštećeni nije imao u vidokrugu, i iznenada, bez ikakvog prethodnog povoda i ničim izazvan, potegnuvši Vilušića za rame okrenuo ga je prema sebi da bi mu izvanredno jakim zamahom zatvorene šake lijeve ruke zadao u kickboxu uvježban udarac u predjelu lijevog oka.

Od ovog udarca je Vilušić momentalno izgubio svijest, sručio se leđima na pod objekta, zadobivši uslijed jačine udarca primarno povrijeđivanje u vidu prijeloma vanjskog i stražnjeg zida oka, a potom, uslijed nekontrolisanopg pada i udarca od tlo, i višestruke povrede mozga, a koje povrede su u konačnici u direktnoj uzročno-posljedičnoj vezi dovele do smrtnog ishoda oštećenog 10. jula 2025. godine.