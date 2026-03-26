Elvis Keljmendi uhapšen zbog pucnjave u Sarajevu, određene mu mjere zabrane

Elvis Keljmendi uhapšen je zbog pucnjave koja se dogodila prije nekoliko dana na području Ilidže.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz MUP-a Kantona Sarajevo, 25.03.2026. godine, policijski službenici OKP PU Ilidža su predali u nadležnost KTKS lice E.K. (1978) rođen u Prizrenu, nastanjen u Istočnom Sarajevu, a kojeg su dana 24.03.2026. godine, na području Istočnog Novog Sarajeva slobode lišili pripadnici PU Istočno Novo Sarajevo po potrazi PU Ilidža.

- Osumnjičeni se tereti da je dana 22.03.2026. godine, na području općine Ilidža, izvršio krivično djelo Izazivanje opće opasnosti – potvrdila je portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.

Kako je za "Avaz" potvrdio Emir Gazić, advokat Keljmendija, njemu su određene mjere zabrane.