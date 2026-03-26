Počelo novo suđenje za ubistvo sarajevskih policajaca: Spomenuti svjedoci i novi Sky dokaz

U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas je počeo novi glavni pretres u ponovljenom suđenju protiv optuženih Save Marinkovića i Aleksandra Macana, nakon ukidanja prvostepene presude. Optuženi su ponovno dali svoje podatke pred sudskim vijećem i predsjednicom Vijeća Belmom Čano-Sejfović. Sava Marinković je potvrdio da je otac jednog djeteta, neoženjen, te da je po zanimanju ugostitelj, dok je Aleksandar Macan potvrdio da je otac dvoje djece te da nije ranije osuđivan.

Tužiteljice Šejla Heljić i Aida Topalović istakle su da ostaju u cijelosti kod optužnice. Heljić je spomenula privilegovane svjedoke koji bi trebali svjedočiti na narednom ročištu, a to su Savčić-Macan Marijana - supruga optuženog Macana, Macan Miroslav njegov brat, Macan Milovan otac, Macan Radmila majka, te Savić Božana, koja nije privilegovani svjedok, nevjenčana supruga Marinkovića. Tužiteljice su se složile da ostaju kod uvodnog izlaganja.

Sava Marinković obratio se na današnjem ročištu osvrnuvši se na, kako on kaže nekorektno ponašanje Tužilaštva, jer je Tužilaštvo kako tvrdi, šaputalo svjedocima. - Iznio sam prigovore, ali ti prigovori su bili uzalud – kazao je Marinković. Potom se prisutnima obratio advokat Macana, Duško Tomić.

- Ovaj predmet je na Vrhovnom sudu oprostite na izrazu, masakriran. Kad pročitate rješenje Vrhovnog suda, vidite da je tu strašno mnogo bitnih povreda krivičnog postupka. Drugo, uvjeren sam bio da ću postići nagodbu sa Tužilaštvom. Uostalom, zato sam i doveo čovjeka iz Španije preko Srbije da razjasnimo i stavimo tačku na ovo. Nisam vjerovao da je toliko mržnje i toliko politike u ovom procesu – kazao je između ostalog. Zamolio je Sud da sasluša sve one svjedoke koje je ranije Sud odbio. - Mi od toga odustati nećemo. Meni je jako važno da pomno saslušam Keljmendija – rekao je advokat Macana, poručivši da porodica optuženog neće svjedočiti. Topalović je pomenula da postoji novi dokaz, po naredbi Apelacionog suda u Parizu za dešifrovanje Sky ECC. Sud je dao rok odbrani i Tužilaštvu da u pismenoj formi dostave prijedlog dokaza i ko bi trebao biti saslušan od svjedoka. Podsjetimo, sarajevski policijski službenici Adis Šehović i Davor Vujinović ubijeni su u napadu na Alipašinom Polju.

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Pucnjava se dogodila 26. oktobra 2018. oko četiri sata ujutro, kada su policijski službenici zatekli grupu kriminalaca u krađi Golfa u Geteovoj ulici.