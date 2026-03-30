Osumnjičenom za ubistvo kod Čapljine određen jednomjesečni pritvor

Kantonalni sud u Mostaru, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog M. J., zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka KZ F BiH, iz razloga propisanih članom 146. stav 1. tačka b) i c) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, postupajući po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Mostar, donio je rješenje kojim je osumnjičenom određen pritvor u trajanju od mjesec dana, a isti počinje teći od dana i sata lišenja slobode osumnjičenog, tj. od dana 23.03.2026. godine od 17:25 sati.

Osumnjičeni se tereti da je 23.3.2026. godine, došao na terasu kuće koja se nalazi preko puta njegove kuće, a u kojoj živi njegov kompija, oštećeni V. B., na adresi Počitelj brdo, noseći u desnoj ruci kuhinjski nož, prišao oštećenom, svjestan da ga na okrutan način lišava života, što je i htio, zamahnuo nožem i njime mu nanio ubodnu ranu u lijevom natključnom predjelu između vrata i lijevog ramena i posjekotinu iznad lijevoga oka, nakon čega je oštećeni zapomažući pao na tlo.

Osumnjičeni ga više puta nogom udara u predjelu glave dok je oštećeni bespomoćno ležao, a komšije su vikale i molile osumnjičenog da prestane, na šta on nije reagovao i nastavio ga je udarati, nakon čega odlazi do kuće komšinice J.G. govoreći: “Sad ćeš ti biti gotova!“ i udara nogom u ulazna vrata njene kuće, pa kako nije uspio ući unutra, odlazi u svoju kuću.

Nakon nekoliko minuta vraća se do kuće oštećenog i ponovno ga nogama udara u glavu i gazi, a posljedicom nanesenih povreda oštećeni je podlegao na licu mjesta.